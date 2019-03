Brexit změní fotbalovou Premier League. Už aby to bylo, volá jeden z trenérů

Londýn / Praha Mohou se tvářit, že se jich nedotkne. Opak je ale pravdou. Jedna z nejlepších fotbalových lig světa, anglická Premier League, se kvůli brexitu bude muset změnit. Zatím ale neví jak.

Hrálo se třicáté kolo anglické nejvyšší soutěže a v deseti zápasech nastoupilo v základních sestavách celkem 220 fotbalistů. Hráčů s domácím statusem, tedy občanů Spojeného království, pak 78. Těch, kdo pochází ze zemí zbývající unijní sedmadvacítky či je reprezentují, se po prestižních trávnících pohybovalo celkem 82. Extrémní bylo z tohoto pohledu utkání Chelsea s Wolverhamptonem, kdy měli fandové možnost vidět jediného Brita v základní sestavě oproti sedmnácti hráčům z Evropské unie.

I proto událost jménem brexit nahání majitelům britských klubů hrůzu. Podobně na tom jsou samozřejmě i týmy ze Skotska, Walesu či Severního Irska. Nicméně angličtí diváci mohou mít asi největší obavy z toho, co s jejich milovanými celky odchod z Unie udělá.

„Osobně vidím spoustu důvodů pro to, abychom v Unii zůstali, ale žádný pro to, abychom odešli. Miluji Evropu, miluji ten pocit, že jsem součástí Evropy,“ napsal v roce 2016 na Twitter bývalý britský fotbalista a známý komentátor Gary Lineker.

Podobného názoru byli i majitelé všech týmů z Premier League.

