Budeme na sebe pyšní, ale teď je to hodně hořké, řekl Provod. Na smůlu se nevymlouval

Praha Měl to být velký večer, místo toho fotbalový Arsenal rozprášil slávistické naděje předčasně. Už ve čtyřiadvacáté minutě bylo vlastně hotovo, tak si to domácí nepředstavovali... „Škoda pro nás, kdybychom déle udrželi stav 0:0, třeba by to vypadalo jinak,“ přemítal Lukáš Provod. „Ale Arsenal měl obrovskou kvalitu.“

Slávisté po remíze 1:1 z Londýna a debaklu 0:4 opouštějí Evropskou ligu ve čtvrtfinále. „Bolí to hodně, to je jasné. S nadějným výsledkem z Arsenalu jsme doufali, že tady uhrajeme lepší zápas,“ uvedl Provod.

„Musíme si přiznat, že Arsenal byl jednoznačně lepší,“ řekl do kamery České televize i pro klubový web.

Co rozhodlo? Nakumulovala se únava, projevily se absence?

Určitě by to bylo jiné, kdybychom nastoupili v nejsilnější sestavě, ale Slavia má kádr široký a všichni hráči jsou výborní, na to bych se nevymlouval. V takových zápasech máte vždy sil dost, tím to nebylo. Arsenal měl zkrátka větší kvalitu.



Tři góly jste inkasovali za šest minut. Co jste vyváděli?

Smůla to určitě nebyla, byly to naše individuální chyby. Takové góly jsme v téhle sezoně nedostávali. Nejdřív nesmyslně pustíme hráče, pak koukáme, místo abychom odkopli balon. To se nám nestávalo. Navíc to tam napadalo v takhle rychlém sledu...

Čím to, že jste tempo soupeře nezachytili?

Sám nevím. Vyhecovaní jsme byli hodně, těšili jsme se na skvělý zápas, ale ten špatný vstup se s námi vezl. Arsenal má takovou kvalitu, že vám pak nepůjčí balon. Jeho postup je zasloužený, to si musíme přiznat.

Nedařilo se vám ani v ofenzivě, nevystřelili jste jedinkrát na bránu.

Některé situace jsme měli řešit líp, náznaky jsme měli. Ale Arsenal třeba pět minut drží balon, vy běháte a potom je strašně těžké se uklidnit a být kvalitní na míči. Všechna čest Arsenalu. My musíme zklopit hlavy a připravit se na další sezonu, abychom tyhle zápasy zvládli.

V pohárech jste předvedli obdivuhodnou jízdu, není vyřazení takovým způsobem až kruté?

Nepovedlo se nám to, je to náš nejhorší zápas v Evropě. S odstupem času o tom budeme přemýšlet jinak a budeme na to vzpomínat, protože to byla neuvěřitelná jízda. Přešli jsme přes obrovské mančafty s neuvěřitelnou kvalitou, dokázali jsme se jim vyrovnat, ve většině zápasů jsme byli lepší. Až doteď. Klobouk dolů před celým týmem, neskutečná jízda, bohužel jsme byli horší a prohráli zaslouženě.

Berete to tak, že na sebe s odstupem času budete pyšní?

Určitě. Co jsme proti těm gigantům dokázali jako tým z malé České republiky, je neuvěřitelné. Díky klukům za to, co jsme dokázali. Bude se na to vzpomínat ještě dlouho a rozhodně to není normální, nestává se každý rok, že by český tým porážel takové giganty a byl schopný uhrát na Emirates Stadium remízu 1:1. S odstupem na to budeme vzpomínat v dobrém, ale teď je to pro nás hořké.