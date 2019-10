Byl sudí v zápase české první ligy opilý? Hysterie kolem toho mě mrzí, klidně půjdu na test, říká

olomouc Vždyť je opilej. Dejte mu dýchnout! To volali na hlavního rozhodčího sobotního duelu 13. kola Fortuna ligy mezi Olomoucí a Českými Budějovicemi (1:3) domácí fanoušci, kteří Jiřího Houdka podezírali kvůli značně podivným pohybům a gestikulacím. Hráči Sigmy měli podobný názor kvůli Houdkově špatné artikulaci.

„Před zápasem alkoholické nápoje nepožíváme, nikdy to neděláme. Máme to zakázané. Chápu, že zápas byl hodně emotivní, ale alkohol vylučuji,“ uvedl po zápase pro server isport.cz.

Jenže takový scénář se zdá olomoucké straně podivný.

„Taky jste to viděli, tak to napište. Netlačte mě do ničeho. Nechci skončit s fotbalem,“ uvedl na tiskové konferenci po utkání domácí kouč Radoslav Látal.

„Špatná artikulace? Tak se vám to taky zdálo?“ ptal se novinářů kapitán Sigmy Vít Beneš.



Sudí Houdek však tvrdí, že domácí tým cítí křivdu především kvůli nečekané porážce, která byla první na domácím hřišti v této sezoně.

„Svůj výkon nehodnotím, ale může se stát, že někdo cítí křivdu. Co se však týká našeho přístupu, nemyslím si, že bychom někomu ublížili a že by naše verdikty byly tendenční. Jestli to někdo cítí? Tak dobrý...“

„Můj styl je specifický, ne každému sedí, ale alkohol a podobné věci? Svádět něco na tohle mi přijde smutné.“

„Máte pocit, že mám problém s artikulací? V pořádku, rozumím tomu, ale já si myslím, že takový problém nemám. Nevím, jak se k tomu mám vyjádřit, strašně mě to mrzí. Tohle byl zápas o hráčích na hřišti, ne o nás,“ doplnil.

Houdek dokonce novinářům sdělil, že by byl ochotný si po zápase udělat test na přítomnost alkoholu v dechu?

„Nemám s tím problém. Mrzí mě, že se dělá taková hysterie. Nebyly tam ani žádné sporné momenty, vyloučení, pokutový kop, nic. Nezlobte se na mě, ale nemám k tomu co říct. Jsem zklamaný, že se řešíme my.“

„Vím, že možná můj pohyb vypadá zvláštně, i komise mi dlouhodobě vytýká, že můj vizuální projev je nestandardní. Snažím se na tom pracovat, ale nejsem atletický typ. Nejde mi to, pracuju na tom. Vím, že to není optimální a sráží to moje osobní hodnocení. Ale svádět to na alkohol? Opravdu mě to mrzí, upřímně říkám, že tam nebyl,“ zlobí se Houdek.

Pořvávání diváků v prvním poločase vůbec nevnímal, o nařčení z řízení zápasu pod vlivem alkoholu se dozvěděl až o přestávce.

„Zjistil jsem až o přestávce v šatně, že tady nějaký takový problém vůbec je. Byl jsem z toho ohromně překvapený. Pro mě to bylo standardní bezproblémově vedené utkání. I v šatně ale máme nějaké zpětné vazby. Až tam jsem zjistil, že ze mě někdo má ten pocit. Byly tam věty jako, že vypadám vláčně.“

„Upřímně říkám, že ve druhém poločase jsem se snažil za všech sil vypadat úplně jinak. Aby můj vizuální projev vypadal podstatně lépe. Když se zeptáte hráčů, jestli měl ze mě někdo nějaký nestandardní dojem, tak nikdo nemůže nic říct. Já sám jsem to utkání samozřejmě ještě neviděl, tak je pro mě těžké se hodnotit. Ale samozřejmě nejste jediní, kdo se mě na to ptá,“ uzavřel Houdek.