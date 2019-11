Černomodrá revoluce v rukou mladého Argentince. Kdo je Lautaro Martínez, největší hrozba Interu?

Praha V létě sice přivedli Lukaka, hlavní postavou černomodré revoluce je však mladý Argentinec Lautaro Martínez. Ve dvaadvaceti letech si hlasitě říká o pozornost.

Posuďte sami: branku vstřelil v obou zápasech s Dortmundem, byl jediným střelcem Interu na Camp Nou proti Barceloně. Gólově ostrouhal pouze na San Siru proti pražské Slavii. Nyní dostává šanci na reparát.

A domácí se musí mít před rodákem z Bahíi Blanky na pozoru.

Ten do italského města módy zamířil v létě 2018 za 25 milionů eur s nálepkou supertalentu, kterou si vydobyl za výkony v dresu argentinského Racing Clubu. V jeho barvách nasázel ve dvou úplných seniorských ročnících 26 branek za 58 utkání.

A dařilo se mu i při přechodu na starý kontinent, což se ne všem Jihoameričanům povede. Za první sezonu stihl v Interu devět branek a získal si obdiv ochozů za svoji energičnost a obrovský drajv.

Stejnou porci branek stihl ve všech soutěžích už letos. Během stále ještě neúplného podzimu.

Napomohl mu i větší herní prostor po odchodu kapitána Nerazzurri Maura Icardiho, jenž byl v posledních letech brán za kanonýra numero uno. Argentinský snajpr nabral směr PSG a zastoupit jej měl nově příchozí Romelu Lukaku, posila za astronomických 65 milionů eur.

Minimálně v Lize mistrů je ovšem ústřední postavou Conteho souboru argentinský šikula, který pozornějším fanouškům připomíná mladší verzi Luise Suaréze. Stejně tak jako El Pistolero, jak se barcelonskému esu přezdívá, totiž není pouze skvělým zakončovatelem. Šance chladnokrevně proměňuje, stejně jako je i#připravuje svým spoluhráčům.



„Serie A mě hodně zocelila. Protivníci neustupují a jsou skvěle fyzicky vybavení. Každé utkání stojí spousty sil,“ okomentoval své působení v nejvyšší italské soutěži. A tím, že své dovednosti potvrzuje i na evropské scéně, zaujal například i hvězdného krajana Lionela Messiho. Až tak moc, že se o autora devíti reprezentačních tref v 18 zápasech začala údajně zajímat i sama Barcelona.

Zdroje z Katalánska totiž tvrdí: „Leo má silné slovo. Barceloně ho vřele doporučuje.“

A ví proč. Martínez je jednoznačně levnější než Neymar a na rozdíl od Brazilce má osobnost bojovníka. Takového Blaugranas potřebují.

„Bylo by báječné vidět ho hrát v Barceloně společně s Messim,“ citoval hráčova agenta Beta Yaqueho TyC Sports. A vzápětí musel hasit požár na střeše, který sám založil.

„Byl jsem dotázán na to, zda si dovedu představit hrát Lautara společně s Messim. Samozřejmě jsem odpověděl ano. A teď mi řekněte, zda na světě existuje někdo, kdo by nechtěl vidět Messiho ve svém týmu? Myslím si, že ne. Mám radost, že oba spolu hrají za Argentinu, ale rozhodně bych nechtěl, aby Lautaro šel do Barcelony. Někdo si jenom špatně vyložil moje slova,“ uvedl Yaque.

„Lautaro je v Interu šťastný a chce s ním vyhrát spoustu důležitých trofejí. Šance na jeho odchod je nulová, Antonio Conte si ho hodně cení a tým je velice silný. Chce zůstat, neřešme tak něco, co ani není reálné,“ dodal.

A své si k tomu řekl i od léta nový lodivod černomodrých Antonio Conte: „Je to muž v ohni. Dovedl mužstvo strhnout.“

V prvním vzájemném souboji jej ale dokázala slávistická defenziva uhasit.

Po dvou měsících má Argentinec šanci na reparát. Využije absence Davida Hovorky a zasadí sešívaným obávaný direkt?

Nebo odkráčí z Edenu, stejně jako v prvním střetnutí s Pražany, s prázdnou?