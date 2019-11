Tenkrát Inter neměl tak kvalitní mužstvo jako nyní. Na Slavii to bude jiný zápas, ví Holoubek

Praha Když Inter Milán naposledy nastoupil v Praze, dopadl neslavně. Na Spartě před třemi lety dostal tři góly (3:1). "Tenkrát neměl tak kvalitní mužstvo jako v současné době," říká tehdejší kouč vítězů David Holoubek. Ve středu italský gigant nastoupí na Slavii v Lize mistrů.

Odpoledne vedl sparťanskou devatenáctku v Youth League, po zápase rychle spěchal ze Žižkova na Letnou, aby mohl dirigovat trénink áčka. A druhý den už šel v Evropské lize proti Interu Milán.

„Můj první zápas, beru to jako start trenérské kariéry v dospělém fotbale,“ podotkl Holoubek.

A od doby ví, jaké je to Inter porazit.

Konec září 2016, Sparta nastupuje čtyři dny po domácí porážce v derby 0:2, po které skončil trenér Zdeněk Ščasný. Na pozici hlavního kouče povýšil jeden z jeho asistentů Holoubek, oficiálně byl prozatímním trenérem.

„Tenkrát se nám nedařilo, potřebovali jsme mužstvo stabilizovat, odrazit se. Začali jsme od základu. Poctivá obrana, blok ve středu pole, pár tréninků jsme to zkoušeli. Dali jsme tam rychlé hráče na brejky. Díky kvalitě hráčů a taky určitou shodou okolností jsme vyhráli,“ vzpomíná Holoubek.



Václav Kadlec skóroval dvakrát do 25. minuty. Když Inter v 71. minutě po rychlém kontru snížil, vzápětí sparťanům vrátil dvoubrankový náskok Holek ze standardky.

„Před plnou Letnou to byl krásný zážitek, euforie. Ale taky je to už historie. Na Slavii to bude jiný zápas, jiný Inter. Už jen proto, jaký je rozdíl mezi Evropskou ligou a Champions League. Tím rozhodně nesnižuju tehdejší úspěch kluků ze Sparty,“ zdůraznil Holoubek.



Sparťané od prohraného derby k zápasu s Interem prošli obrovskou herní proměnou. Mrtvé mužstvo během tří dnů neskutečně procitlo. Absolutní nasazení, pohyb, bojovnost, ochota se rvát, chuť hrát. S mnoha (vynucenými) změnami v sestavě to byla úplně jiná Sparta.

„Trochu překvapení, co?“ usmíval se tenkrát střelec Václav Kadlec. „Vyhrát jsme chtěli, ale že to bude takhle jednoznačné, to jsme opravdu nečekali.“

Tenkrát byl Inter Milán třetí v italské lize, v úterý do Prahy přicestoval jako druhý tým tabulky těsně za Juventusem.

V kádru zůstalo jen pár hráčů, kteří pamatují souboj na Spartě.

Brankář Handanovič a pravý obránce D´Ambrosio nastoupili v základní sestavě v sobotním ligovém duelu na hřišti FC Turín, záložník Candreva střídal a stoper Ranocchia seděl na lavičce. Ve středu v Edenu vyběhne zcela jiný Inter proti tomu, který před třemi lety nestačil na Spartu.

Pro italský klub i pro Slavii půjde o rozhodující zápas v podzimní části Champions League, Inter má v tabulce o dva body víc než český mistr. Další soupeři ve skupině Dortmund a Barcelona mají o tři resp.o čtyři body víc než Inter.

Výhra zachová Slavii reálnou naději na postup do jarního osmifinále Ligy mistrů, v posledním zápase v prosinci hraje v Dortmundu. Porážka odnese šance i na třetí příčku a účast v jarní části vyřazovací fáze Evropské ligy.