Sparta - Slavia 0:0, derby vládli brankáři, domácí hráli dlouho v deseti

Derby číslo 311 nabídlo v první půli výborný fotbal, po přestávce tuhou bitvu.

Sparťanské šance na vítězství značně poklesly po vyloučení Haraslína v 63. minutě. Už se žlutou kartou u rohového praporku u brány Slavie šel do nic neřešícího skluzu. I když hrál míč, trefil také Juráskovy nohy a sudímu dal šanci na druhou žlutou.

Nastartoval tím slávistický tlak, který však přinesl především jen centrované míče. A jednu šanci. V poslední minutě se do balonu položil Chytil, střílel pohotově k tyči, ale Vindahl sparťany podržel. Stejně jako slávisty Staněk v první půli.

„Je paradoxní, že derby skončilo nula nula, když byla spousta šancí na obou stranách. Oba brankáři předvedli skvělé zákroky,“ řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

ONLINE utkání jsme sledovali minutu po minutě

Nejdřív však dvacet minut hrála Slavia, pak to rozjela Sparta a do poločasu si vytvořila tři vyložené šance. Jenže narazila na Staňka, který se sice trápil s rozehrávkou, výkopy posílal do autu, ale na čáře byl mimořádný.

Dlouho se jen díval, jak se spoluhráči tlačí na polovinu Sparty, ale když domácí poprvé opravdu zaútočili, byla z toho tutovka. V 21. minutě po nákopu Birmančeviče vyplul za obranou Kuchta. Byl tak daleko před obránci, že si myslel, že je v ofsajdu, a zakončení tak trochu odflákl. Běžel sám na bránu a místo lobu tentokrát prudce vypálil, ale Staněk byl na zemi včas.

Pro Spartu to však byl i tak důležitý moment, hru převrátila na svou stranu. Do té doby se spíš bránila, její hráči až příliš snadno odevzdávali míče soupeři. Slávisté byli nebezpeční po křižných překopech za obranu, zlobil agilní Bořil, silový Chytil i hbitý Jurásek.

Brankář Vindahl měl však jen jeden složitý zákrok, když ránu Schranze jen ztlumil a musel mu pomoci Panák, aby slávisté míč nedoráželi.

Slávisté ovládali střed pole, ale to se změnilo po Kuchtově šanci. Ožil Haraslín, chytil se Laci. Ve 27. minutě Kairinen dobře vrátil míč do vápna na Wiesnera, který nabíhal ze druhé vlny. Jeho křižný volej Staněk reflexivně vyrazil. Následně s námahou vytahoval střelu Ryneše z dálky a ještě se zaskvěl proti hlavičce Krejčího. V první půli měl slávistický gólman čtyři těžké zákroky.

Sparťané byli nebezpeční, jakmile dostali míč na své tři útočníky. Hostující kouč Trpišovský se u postranní čáry hodně rozčiloval.

I do druhé půle vstoupili líp hosté. Byli aktivní, útočili a vytvořili si první vyloženou šanci. Oscar proběhl středem pole, před vápnem napřáhl, jeho ránu obránci zblokovali jen k Juráskovi, který byl sám, ale Vindahl se zaskvěl.

Sparťanský brankář Peter Vindahl se ohlíží za míčem v nadstavbovém derby se Slavií.

Hra už nebyla tolik plynulá, rušily ji časté fauly. Po zákrocích slávistů museli se zraněním odstoupit důležití sparťané Kairinen i Panák. Žlutou kartu však viděl Haraslín, a jelikož byla druhá, sparťané šli do deseti. Byla to pro ně desátá červená karta v ligovém ročníku, dvanáctá celkově.

Hráči byli podráždění, sudí Černý nepískal s přehledem jako před rokem tři derby za sebou. Slávisté šturmovali do útoku, nasadili Jurečku, Tijaniho a Zafeirise. Aby ještě víc posílil ofenzivu, trenér Trpišovský neváhal stáhnout Zimu, kterého přitom poslal do hry v poločase místo nejistého Ogbua.

„Oba měli zdravotní potíže. Igohovi se motala hlava, měl respirační problémy. A na tomhle postu musíte mít hráče stoprocentně připraveného. Zimiče tahal sval,“ vysvětlil slávistický kouč.

Sparťané se bránili, slávisté posílali do vápna jeden centr za druhým. Když jednou propadl míč k Zafeirisovi, opět byl na místě Vindahl.

Sparťané po přestávce už nebezpeční nebyli, ale přesto hostující obranu v závěru několikrát potrápil Olatunji. Jen kdyby nebyl zbrklý...