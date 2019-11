Sebevědomý Trpišovský pro LN: Chceme Inter porazit a hrát o Evropu na Dortmundu

PRAHA Dnes večer povede fotbalisty Slavie do předposlední bitvy v základní skupině Ligy mistrů. Pokud ji proti Interu Milán svěřenci Jindřicha Trpišovského zvládnou vítězně, budou před posledním kolem reálně ve hře o pohárové jaro.

Slavia se sice po pěti kolech krčí v našlapané skupině F na posledním místě, přesto je stále na dohled favorizovanému trojlístku FC Barcelona, Borussia Dortmund, Inter Milán. „Tohle bylo moje přání. Chtěl jsem, abychom měli před posledním kolem směrem k pohárovému jaru ještě o co hrát,“ svěřuje se Trpišovský v rozhovoru pro LN.

LN Jste sice v nejtěžší základní skupině Ligy mistrů na posledním místě, přesto dáváte předváděnými výkony fanouškům naději, že by se to mohlo povést. Přezimovat v soutěži do jara, nebo hrát Evropskou ligu?

Bylo to celou dobu i mým snem. Všichni se tomu smáli, byla to utopie, ale teď jsme k ­tomu blízko. Nejdřív ale musíme zvládnout domácí zápas s Interem. Pořád je to Inter Milán, tým na druhém místě tabulky italské ligy, se spoustou špičkových hráčů, které vede Antonio Conte. Takže musíme být skromní, na hřišti kousat, ale stále musíme respektovat soupeře, s nímž budeme hrát. Chtěl jsem také před startem základních skupin vyhrát alespoň jeden zápas v Lize mistrů. Výkony jsou sice dobré, dali jsme nějaké branky, máme dva body, ale stále nemáme vítězství. A proti Interu doma je ta šance určitě větší než v Dortmundu, kde to bude extrémně těžké. Viděli jste právě milánský klub, který tam vedl 2:0 a­ nakonec prohrál, Barcelona se tam za 90 minut skoro ani nedostala za půlku. Teď ale řešíme Inter, pak až Dortmund.

LN Pro výhru musíte skórovat. A to je momentálně největší slabina Slavie v Lize mistrů. Co s ­tím? Protože hrajete krásné, vyrovnané duely, v některé momenty dokážete velké týmy přehrávat. Ale láme se to v zakončení.



Těžko můžeme mezi zápasy něco změnit, protože různé situace trénujete průběžně, ale na druhou stranu si musíme říci, kdo proti nám chytá. Za Barcelonu ter ­Stegen, za Dortmund Bürki a­ za Inter Handanovič. Kvalitou brankářů se snižuje šance vsítit gól.

SLAVIA - INTER Výkop: dnes, 21:00 hodin, přímý přenos O2 TV Sport.

dnes, 21:00 hodin, přímý přenos O2 TV Sport. Rozhodčí: Marciniak - Sokolnicki, Listkiewicz - Gil (video, všichni Pol.).

Marciniak - Sokolnicki, Listkiewicz - Gil (video, všichni Pol.). Předpokládané sestavy, Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Frydrych, Bořil - Souček, Traoré - Ševčík, Stanciu, Olayinka - Tecl.

Kolář - Coufal, Kúdela, Frydrych, Bořil - Souček, Traoré - Ševčík, Stanciu, Olayinka - Tecl. Inter: Handanovič - Godín, De Vrij, Škriniar - D'Ambrosio, Candreva, Vecino, Brozovič, Biraghi - Lukaku, Martínez.

Handanovič - Godín, De Vrij, Škriniar - D'Ambrosio, Candreva, Vecino, Brozovič, Biraghi - Lukaku, Martínez. Slavia na úvod skupiny remizovala v Miláně s Interem 1:1 po inkasovaném gólu v nastavení, v dalších zápasech prohrála doma s Dortmundem 0:2 a s Barcelonou 1:2 a v Barceloně hrála bez branek.

na úvod skupiny remizovala v Miláně s Interem 1:1 po inkasovaném gólu v nastavení, v dalších zápasech prohrála doma s Dortmundem 0:2 a s Barcelonou 1:2 a v Barceloně hrála bez branek. Inter po úvodní remíze se Slavií prohrál v Barceloně 1:2 a s Dortmundem zvítězil 2:0 doma a prohrál 2:3 venku.

po úvodní remíze se Slavií prohrál v Barceloně 1:2 a s Dortmundem zvítězil 2:0 doma a prohrál 2:3 venku. Slavia neporazila italského soupeře 6x za sebou.

neporazila italského soupeře 6x za sebou. Inter před 3 lety prohrál ve skupině Evropské ligy na Spartě 1:3.

před 3 lety prohrál ve skupině Evropské ligy na Spartě 1:3. Slavia j e posledním českým zástupcem v této pohárové sezoně.

e posledním českým zástupcem v této pohárové sezoně. Slavia vyhrála jen 3 z posledních 7 soutěžních zápasů, v posledních 4 ale neinkasovala.

vyhrála jen 3 z posledních 7 soutěžních zápasů, v posledních 4 ale neinkasovala. Inter v roce 2010 jako dosud poslední italský tým vyhrál Ligu mistrů, soutěž ovládl i v letech 1964 a 1965.

v roce 2010 jako dosud poslední italský tým vyhrál Ligu mistrů, soutěž ovládl i v letech 1964 a 1965. Inter vyhrál jediný z posledních 8 zápasů skupiny Ligy mistrů

vyhrál jediný z posledních 8 zápasů skupiny Ligy mistrů Inter vyhrál jen 2 z posledních 14 venkovních zápasů v pohárech a v obou duelech této skupiny prohrál

vyhrál jen 2 z posledních 14 venkovních zápasů v pohárech a v obou duelech této skupiny prohrál Inter prohrál jediný z posledních 8 soutěžních zápasů (z toho 6 výher)

prohrál jediný z posledních 8 soutěžních zápasů (z toho 6 výher) Slavia v generálce remizovala v Olomouci 0:0, Inter zvítězil 3:0 na hřišti FC Turín

LN Handanovič a ter Steger patří mezi nejlépe hodnocené brankáře ve hře FIFA 20...

To je možné. Všichni tři jsou špička. A nejen oni. Je to o­ kvalitě všech soupeřů, zároveň si myslím, že i ti, co střílí na Ondru Koláře, by mohli vyprávět, jak je těžké mu dát gól. Na druhou stranu hráči vědí, že hrají Ligu mistrů, připravují se na zápas a někdy se pak může stát, že jim ztěžknou nohy, řeší situace jinak než v ligovém souboji. A my máme s proměňováním šancí problémy i ­v­lize, například proti Teplicím jsme měli šest brankových šancí, ale gól dáme až z ­penalty. My si šancí vytváříme dost, jen je začít využívat. A­ když ta šance přijde v ­Lize mistrů… Třeba Lukáš Masopust šel sám na branku Dortmundu a ­najednou mu bleskne hlavou, kde je, proti komu hraje, a­ o ­to víc chce dát gól. A nedá ho, přestože v podobné pozici se v ­tréninku trefuje.

LN Takže je to o zkušenostech, kdy vašim hráčům může pomoci i to, že jezdí reprezentovat, protože v národním týmu hrají podobně náročná utkání?

Určitě. Jsou tu kluci, kteří sbírají se Slavií první pohárové zkušenosti. Kteří se nyní dostali i­ do reprezentace. Myslím si, že nám pomohla loňská sezona, kdy jsme hráli se Sevillou, s­ Chelsea, kdy jsme si dokázali, že můžeme na evropské scéně něco uhrát. Není to už tak jako loni, kdy jsme přijeli do Londýna a ­byli třicet minut vykulení, že je to Chelsea, Stamford Bridge, hraje proti nám Hazard a další hvězdy.

LN Navíc rychle inkasujete…

To s tím souviselo. Otázka je, jak by to vypadalo na Barceloně, kdybychom tam jeli loni. Takže kluci těmi zápasy rostou. I těmi reprezentačními. Prostě čím víc hrajete a ukazujete si, že nejste okurka, tím větší sebevědomí a­klid pak na hřišti prokazujete.

LN Už loni v Evropské lize jste udivovali kondicí, většinu soupeřů přeběháte. Kde berou hráči tu natrénovanost, protože se vždy říkalo, že se v Česku netrénuje tak tvrdě, a když někdo odejde do zahraničí, tak mimo jiné na toto často poukazoval. Jak je možné, že to najednou v ­českých podmínkách jde?

Já pořád opakuju, že fotbal kluky nenaučím, ale běhat jo. A když nebudeme hrát dobrý fotbal, tak aspoň budeme běhat. Ale myslím, že u nás se tvrdě trénovalo vždycky. Zažil jsem stometrové běhy do kopce, dřepy se spoluhráčem na zádech, výběhy ve sněhu, běžky, deset dnů jsme třeba neviděli míč. Bylo tomu tak i v druhé lize, když jsem tam dělal asistenta. Je to jen zažitý mýtus. Každopádně platí, že jak se připravujete, tak hrajete. Není možné, že budete od pondělí do pátku nějak trénovat, abyste do toho dal v sobotu všechno. Takhle to nefunguje, ale na druhou stranu nemůže jít hráč do zápasu unavený, nejde ho ve čtvrtek a v pátek fyzicky zničit. My trénujeme hodně v přípravě, v ­běžné sezoně se snažíme spíš každý den pracovat na intenzitě, ale nikdy hráče nechceme zničit, spíš se je snažíme připravit na zápasové situace. Ono jde taky o herní kvalitu, protože můžete běhat, jak chcete, ale když po deseti vteřinách ztratíte míč, je vám to houby platné. Musíte k­ tomu ještě umět hrát fotbal.

LN Ještě jedno se o vás ví, že jste velkým obdivovatelem Jürgena Kloppa, nemrzí vás tedy, že už netrénuje Dortmund?

Mrzí mě, že nám nenalosovali Liverpool. Protože už potřetí se mi v kariéře stalo, že jsme byli v­osudí oba, ale bohužel jsme je nedostali. Los byl famózní a skvělý, ale já jsem jako první koukal po Liverpoolu, protože je tam Klopp.

LN Tak třeba na jaře v osmifinále Ligy mistrů. Motivace navíc?

Určitě. Ale hlavně aby postoupili ze skupiny i oni. (smích)