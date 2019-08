Černý pohárový čtvrtek českým klubům ublíží, zachráncem koeficientu může být Slavia

Praha Zatímco minulý ročník měly české kluby v jarní části evropských pohárů hned dva zástupce, nyní jsou čtyři z pěti klubů eliminovány už zkraje sezony. Vedle prestiže a příjmů výrazně klesne i koeficient pro nasazování do příštích sezon.

Poprvé od roku 2014 byly vyřazeny v jeden den z kvalifikací o evropské poháry tři české týmy. Premiérově od stejné sezony bude mít tuzemská liga jen jednoho zástupce v základních skupinách – mistrovskou Slavii. Ta bude v úterý usilovat ve 4. předkole Ligy mistrů proti rumunské Kluži o postup do nejprestižnější soutěže po 12 letech. V případě neúspěchu mají sešívaní jistotu náplasti v podobě účasti v základní skupině Evropské ligy, kterou hráli poslední dva roky.

Ale co ostatní české naděje ve fotbalové Evropě? Kde jsou?

Jejich působení v této pohárové sezoně je už minulostí. Nejprve neprošel kvalifikací Evropské ligy Jablonec a ve čtvrtek se po nezvládnutých odvetách poroučely také Plzeň, Sparta i Mladá Boleslav.

„Trenér nám po zápase říkal, že fotbal je někdy nespravedlivý. Dnes se to ukázalo. Se vším respektem k soupeři myslím, že postoupil nezaslouženě,“ smutnil po prohře Plzně s Antverpami 1:2 po prodloužení autor dvou branek Michael Krmenčík.

Fotbalisté Antverp se radují z postupového gólu Diomercyho Mbokani.

Ten nejdříve vyrovnal průběh dvojzápasu v 81. minutě z bezprostřední blízkosti, aby v úvodní fázi prodloužení poslal Plzeň do postupového vedení 2:0. Antverpy však dokázaly i po vyloučení v deseti hráčích z ojedinělé standardní situace sedm minut před koncem rozhodnout. „Musím říct, že to byl jeden z nejlepších zápasů, co jsme tady v Plzni odehráli. Je obrovská škoda, že se nepodařilo postoupit, i když jsme byli k tomu postupu hodně blízko. Rozhodují góly a my jsme dostali v závěru gól, který rozhodl,“ litoval trenér Pavel Vrba, jenž si v závěrečných minutách chladil čelo, které si narazil o stříšku střídačky.

Naopak Sparta byla s Trabzonsporem na horké turecké půdě horší, přesto díky Hložkově vyrovnání čtvrt hodiny před koncem živila naději. Pojistku domácím vystřelil až v nastavení český bek Novák. Letenské však daleko víc mrzel zápas z minulého týdne, kde promarnili v závěrečných deseti minutách vedení 2:0. „Tam se rozhodlo,“ hodnotil třetí absenci v hlavní fázi evropských pohárů v řadě trenér Václav Jílek.

Boleslav v úvodu odvety s rumunským FCSB trefila tyč, a když přežila několik šancí soupeře, doufala v prodloužení a penalty. Středočeši dokonce přežili čtvrt hodiny o desíti, v první minutě nastavení však jejich naděje uťal nechytatelnou střelou Pantiru. „Když chceme takového soupeře porazit, musíme těch několik šancí proměnit a podat nadprůměrný výkon. To se nám v některých částech utkání povedlo, ale ne tak dlouho, abychom to zvládli. Plus naivita, vyloučení, ztráty,“ soukal ze sebe trenér Jozef Weber.

Zklamaný Ladislav Takács

Naivita, vyloučení, neproměněné šance, špatná koncentrace v klíčových chvílích... To byly důvody konce českých vyřazení. Zásluhou černého čtvrtku se českému fotbalu výrazně zhorší národní koeficient. Zisk z této sezony rozpočítaný na pětici zástupců je zatím 0,9 bodu, přičemž obvyklá porce pro země zkraje druhé desítky je pět až sedm bodů.

Český fotbal drží i po dosavadní pohárové blamáži v žebříčku zatím 13. místo, kde zakotvil po minulé sezoně. Setrvání v elitní patnáctce znamená jistotu pěti celků v pohárech – dva v kvalifikaci o Ligu mistrů a tři v předkolech Evropské ligy. Reálná naděje, že tomu tak bude i pro sezonu 2021/22, existuje dál. Pokud se však propadne pod 15. místo, přijde o jednu pozici v Lize mistrů a kromě šampiona bude zbytek týmů hrát jen 2. předkolo Evropské ligy.

Slavii tak nyní musí všichni zájemci o působení mezi evropskou smetánkou hodně držet palce...