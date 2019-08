Rozhodlo se už na Letné, smutní trenér Jílek po vyřazení z pohárů

Trabzon (Od našeho zpravodaje) Sotva to pro Václava Jílka mohla být útěcha, byť slova uznání se mu od tureckých novinářů hezky poslouchala. „Kluci to odpracovali, vydali se ze všech sil,“ řekl trenér sparťanských fotbalistů.

Ani Jílek neprovedl Spartu zrádnou kvalifikací, v odvetě 3. předkola Evropské ligy tým na hřišti Trabzonsporu podlehl 1:2 gólem ze sedmé minuty nastavení. K postupu potřeboval aspoň 2:1 vyhrát.

Cítíte, že je to promarněná šance? Že jste na postup měli?

Hlavně je zapotřebí říct, že jsme proti sobě měli kvalitní tým. Samozřejmě to mrzí. Vnímám, že se postoupit dalo. Ale taky bych nerad, aby to zastínilo skutečnou kvalitu Trabzonsporu.

Co rozhodlo? Už první zápas v Praze, když jste v závěru ztratili vedení 2:0 a remizovali 2:2?

Ano, rozhodlo se už u nás doma. V odvetě jsme hráli, jak jsme chtěli. Klukům patří dík, jak to odehráli. Viděli jste, jak Trabzonspor dnes zápas dohrál? Kdybychom tu kvalitu měli jako oni a závěr v Praze dohráli jako oni doma, tak jsme si sem přivezli mnohem lepší výsledek.

Potřebovali jste vyhrát, ale hned po deseti minutách jste inkasovali. Jak rychlý gól utkání ovlivnil?

Na to si vlastně může odpovědět každý sám. Chtěli jsme dlouho hrát nula nula, aby domácí znervózněli a my jsme pořád měli otevřenou možnost. Ale zase se nám stala podobná věc jako v předchozích zápasech, chyba při nabírání hráče na malém vápně. Soupeř to však zahrál dobře, to se musí nechat. Gól domácím přinesl energii, my museli dát dvě branky, což v tu chvíli nebylo úplně jednoduché.



Střelce Sörlotha neuhlídal Radakovič, který dostal šanci místo Štetiny.

Kdo ví, jak by reagoval jiný stoper. Ta akce měla nějaký vývoj, Sörloth to udělal dobře. Naznačil, cuknul. Nemyslím si, že Radakovič byl problém tohoto zápasu.

Tak co byl problém? Možná Tetteh? Čekal jste od něj víc?

Strašně těžko se mi to hodnotí, když máme pár minut po zápase. Nedělám to rád. Měli jsme to složité celkově, už vzhledem k prostředí. Chtěli jsme hrát aktivně, ale byla tady velká vlhkost a hráči neměli tolik energie jako doma. Ano, možná mohl pro mužstvo udělat víc, ale za mě to kluci odpracovali.

Byl Trabzonspor doma silnější než v Praze?

V prvním zápase bylo vidět, že nebyl rozehraný. V odvetě byl mnohem silnější. Řekl bych, že se odehrálo utkání základní skupiny Evropské ligy. Obrovské nasazení obou týmů. Trabzonspor má ve svém středu hodně individualit a když budou hrát týmově, mají velkou šanci na postup i přes AEK Atény.