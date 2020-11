Češi porazili Izrael a udrželi šanci na postup. Důležitou výhru vystřelil Darida už v sedmé minutě

Plzeň Čeští fotbalisté udolali v předposledním z šesti kol Ligy národů doma Izrael 1:0 a udrželi šanci na vítězství ve skupině B2. Zápas v Plzni rozhodl jediným gólem už v sedmé minutě Vladimír Darida. Hosté dohrávali od 81. minuty o deseti bez vyloučeného Hatema Abd Elhameda.

Český tým ztrácí na druhém místě tabulky bod na vedoucí Skotsko a skupinu ve středu uzavře domácím zápasem v Plzni proti Slovensku. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého potřebují k prvenství nejen vlastní vítězství, ale také to, aby ostrovní celek nevyhrál v Izraeli.

Triumf ve skupině znamená nejen postup do elitní ligy A, ale také možnou účast v baráži o mistrovství světa v roce 2022. Do ní se z Ligy národů dostanou dva nejlepší vítězové skupin, kteří si přímý postup na šampionát nebo místo v play off nezajistí z klasické kvalifikace.

ČR - Izrael 1:0 (1:0) Branka: 7. Darida. Rozhodčí: Jovanovič - Stojkovič, Mihajlovič (všichni Srb.). ŽK: Ondrášek (ČR). ČK: 81. Abd Elhamed (Izrael). Bez diváků. ČR: Vaclík - Coufal, Kalas, Brabec, Matějů - Souček, Král - Masopust (61. Kopic), Darida (89. Dočkal), Jankto (81. Vydra) - Ondrášek (61. Krmenčík). Trenér: Šilhavý. Izrael: Marciano - Bitton, Tibi, Abd Elhamed - Dasa, Perec (73. Weissman), Natcho (46. Lavi), Golasa (86. Abu Fani), Tawatha (46. Menachem) - Zahavi, Solomon. Trenér: Ruttensteiner.

Trenér Šilhavý udělal hned devět změn v základní sestavě oproti středečnímu přípravnému duelu v Německu, který jeho svěřenci prohráli 0:1. Jen na lavičce začal kapitán Dočkal.

Podobně jako před měsícem při výhře 2:1 v Izraeli národní tým brzy otevřel skóre. Jankto udržel míč na hrací ploše, poslal centr do vápna a po kombinaci s Ondráškem a přihrávajícím Coufalem v těžké pozici otevřel skóre Darida. Dnešní český kapitán dal osmý gól za reprezentaci.

Izraelci, kteří venku v základní hrací době třikrát za sebou neprohráli, sice chvílemi více drželi balon, ale k výraznější šanci se v první půli nedostali. Naopak domácí mohli několikrát zvýšit. Agilní byl především Jankto, kterého nejprve v 16. minutě vychytal hostující brankář. Poté křídelník Sampdorie Janov hlavou mířil mimo stejně jako v 31. minutě po individuální akci. V 38. minutě Kalas hlavičkoval jen do gólmana.

Dvě minuty po pauze měl první velkou šanci nejlepší izraelský střelec Zahavi, který v minulém utkání rozhodl hattrickem o výhře 3:2 na Slovensku. Sám před Vaclíkem ale špatně trefil míč. Poté Zahaviho volej zblokoval Matějů. Hosté měli v úvodu druhé půle převahu a v další šanci přestřelil Perec.

Po hodině hry Šilhavý poslal na trávník Krmenčíka s Kopicem, jenž ale v nadějné akci nepřihrál dobře. Izraelci, kteří jen jednou hráli na velké akci v roce 1970 na mistrovství světa, v závěru tlačili. V 81. minutě jim zkomplikoval situaci Abd Elhamed, když zahrál rukou před unikajícím Kopicem a rozhodčí Jovanovič ho vyloučil.

Hosté i v deseti ještě měli jednu šanci, v 88. minutě vychytal Zahaviho Vaclík. Český celek vyhrál i čtvrtý zápas proti Izraeli a v Plzni zvítězil také v šestém utkání v samostatné historii.