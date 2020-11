Těsné vítězství Německa 1:0 trefil Waldschmidt, větší rozdíl ve skóre zachránil Pavlenka

lipsko Čestná prohra o jeden gól, rozdíl v herním projevu však většinu času velký. I tak čeští fotbalisté v přípravném utkání v Německu do poslední vteřiny bojovali o remízu, na prázdném stadionu v Lipsku nakonec podlehli 0:1.

Snaha velká, občas záblesky v kombinaci, solidní držení míče, otáčení hry. Národní mužstvo se v poli mezi šestnáctkami neztratilo, ale v prostorech, které rozhodují, je mnohem slabší než protivník.

Vedle mnoha akcí to ukázala i jediná branka. Němci se hbitě dostali přes střed hřiště, Neuhausovu parádní ránu Pavlenka vyrazil, Max z první z levé strany vrátil prudce míč před bránu a nekrytý Waldschmidt zblízka uklízel do sítě.

Němci svého protivníka z Česka převyšovali rychlostí i individuálními schopnostmi.

Dokázali si poradit ve složitých situacích, i v nebezpečné zóně před svým vápnem kombinovali a za každou cenu se snažili hrát fotbalově. Jakmile se dostali přes střed pole, mířili přímočaře k bráně.

Češi si pod tlakem nedokázali přihrát přesně na pár kroků. Když mohli jít svižně dopředu, míč zasekli a vrátili zpátky. Nevěřili si v soubojích jeden na jednoho.

Snad jen kapitán Dočkal se nebál hrát. V úvodu se po chytré přihrávce Matějů dostal do slibné příležitosti, z ostrého úhlu to zkusil na bližší tyč, ale míč poslal těsně vedle.

Když Krmenčíkovi domácí namazali ze strany na střed vápna, český útočník míč převzal od brány a pak se s ním musel otáčet. Následně střílel z otočky vestoje z dvaceti metrů jen do Trappa.

Trenér Šilhavý do prvního ze tří mezistátního listopadových utkání nasadil hráče, kteří obvykle v základní sestavě nenastupují.



Ale i domácí postavili rezervní tým, chyběli hráči Bayernu, Werner z Chelsea či Kroos z Realu.

Nejdřív to z jejich strany žádný válec nebyl, ale jakmile se Němci dostali k míči, každý druhý útok byl nebezpečný.

A nebýt Pavlenky, skóre by do poločasu výrazně narostlo. Gólman bundesligového Werderu Brémy čelil sedmi střelám včetně samostatného nájezdu a pustil jediný gól. Dvě tři šance byly vyložené. A to ještě Brandt po kiksu Jemelky pálil vysoko nad.

Český tým po utkání v Lipsku sehraje v neděli v Plzni duel Ligy národů s Izraelem a o tři dny později tamtéž zakončí druhý ročník této soutěže soubojem s bývalým federálním partnerem Slovenskem.