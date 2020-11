Náročné utkání. Chtěli jsme být odvážní a napadat, občas se to otočilo proti nám, říká Brabec

Lipsko Za fotbalovou reprezentaci nastoupil skoro přesně po roce. A na to, aby se znovu rozkoukal, nebyl čas a prostor: šup do základu, proti čtyřnásobným mistrům světa z Německa, a ještě s novými spoluhráči v obraně. Vedle nezkušených Jemelky a Matějů musel Jakub Brabec defenzivu řídit, což se povedlo tak napůl: Češi v přípravě v Lipsku nevyhořeli, ale prohráli 0:1.

„Náročné utkání,“ oddechoval Brabec. „Brali jsme ho už jako přípravu na Euro, byla to velká zkušenost proti kvalitnímu soupeři. Chtěli jsme hrát rovnocennou partii, napadat, někdy se ta odvaha otočila proti nám a Němci se dostávali do šancí. Ale celkově jsme snad zapůsobili pozitivně, byla tam spousta dobrých akcí.“



Na lepší výsledek než porážku 0:1 to nestačilo. Co se dalo v rozhodujícím momentu udělat jinak?

Němci v tu chvíli prokázali kvalitu. Ještě bych se na to rád podíval na videu, abych vyhodnotil, kde jsme přesně zaváhali a udělali chybu. Jürgen (gólman Pavlenka) nás skvěle podržel prvním zákrokem, ale nedohráli jsme druhý balon.

Celý první poločas jste nestíhali, nedařilo se vám bránit Němcům v častém přenášení hry.

Chtěli jsme na ně nalézt, hrát jeden na jednoho a je pravda, že jim se dařilo otáčet hru. Ale neviděl bych to jako až takový problém. Spíš jsme nedohrávali odražené míče, posun musí být v určitých fázích lepší. Ale právě tohle nám utkání proti tak kvalitním týmům můžou ukázat. Musíme se zlepšovat, je dobře, že to přípravný zápas odhalí. Máme na čem stavět, věřím, že se budeme dál posouvat.

Obrana hrála v hodně netradičním složení. Jak jste si zvykal na nové spoluhráče?

Nic jednoduchého. Se spoustou kluků jsme se pořádně neznali, hráli jsme spolu na dvou trénincích. Ale ve spoustě situací jsme si poradili dobře... Byla to pro všechny velká zkušenost.

Když ve druhém poločase naskočili Souček, Král nebo Darida, byla najednou cítit větší jistota, souhlasíte?

To si nemyslím. Kluci, kteří přišli na hřiště později, museli taky reagovat na rotaci Němců ve středu hřiště, nebylo to pro ně snadné. Ano, měli jsme víc šancí, větší tlak, ale to byl spíš přirozený vývoj utkání, snažili jsme se aspoň vyrovnat.

Luca Waldschmidt slaví se spoluhráči branku proti českému výběru.

Co vám zápas ukázal vzhledem ke dvěma nadcházejícím v Lize národů?

Myslím, že mohou být úplně jiné. Budeme hrát doma, proti týmům, které jsme venku porazili. Půjdeme do toho s jiným očekáváním, věřím, že se povede oba zápasy vyhrát.

Už jste si zvykl na zápasy bez diváků? Umíte si představit, že se v létě bude hrát Euro před prázdnými tribunami?

Naštěstí je Euro ještě daleko. Těžko říct, jaká bude v té době situace, doufám, že fanoušci budou na stadionech co nejdřív. Když slyšíme jen sami sebe a ozvěnu, není to ono. Ale stejně jdeme do každého zápasu hodně motivovaní.