Češi se vyhnou na EURO Portugalsku, Turecku či Dánsku, Slováci se o něj porvou s Bosnou a Iry

PRAHA Je to definitivně jisté, Češi se příští rok na EURO neutkají v základní skupině s Portugalskem, Tureckem, Dánskem, Rakouskem či Švédskem, protože budou 30. listopadu v Bukurešti při losu také ve třetím koši. Známí už jsou i soupeři Slováků v březnovém play off Ligy národů, tedy boji o čtyři poslední volná místa na EURO, jde o Bosnu a Hercegovinu, Irsko a Severní Irsko.

Navíc už je jisté, že Češi nebudou hrát ve skupině B s Belgií, Ruskem a Dánskem, tedy týmů, které k sobě byly automaticky přiřazeny z důvodu pořadatelství turnaje - v Petrohradu a Kodani se bude skupina hrát a Belgie z prvního koše už hrát nikde jinde nemůže. A s Dánskem hrát Češi nemohou.

UEFA přizpůsobuje los účasti pořadatelských zemí a jednotlivé týmy jsou předem dosazeny do měst tak, aby mohly hrát doma.

Ukrajina, která nemůže hrát s Ruskem z politických důvodů, se jako poslední zbývající tým z prvního koše utká s Nizozemskem v Amsterdamu. Itálie totiž bude hrát v Římě, Anglie v Londýně, Španělsko v Bilbau a Německo v Mnichově.

Co se týče již zmíněné Ligy národů, jasno je jen ve slovenské části B a v déčku, kde se soupeř Čechů z kvalifikace Kosovo utká o jedno místo s Gruzií, Makedonií a Běloruskem.

Až páteční los v Nyonu rozhodne podle uefa.com o tom, které tři ze čtveřice týmů Bulharsko, Izrael, Maďarsko a Rumunsko půjdou do části play off A k Islandu a který zbývající do části C se Skotskem, Norskem a Srbskem.

Rozdělení do košů pro los ME:

1. koš: Belgie, Itálie, Anglie, Německo, Španělsko, Ukrajina.

2. koš: Francie, Polsko, Chorvatsko, Švýcarsko, Nizozemsko, Rusko.

3. koš: Portugalsko, Turecko, Dánsko, Rakousko, Švédsko, Česko.

4. koš: Wales, Finsko, 4 vítězové play off Ligy národů.



Základní skupiny ME:

Skupina A (Řím, Baku): Itálie.

Skupina B (Petrohrad, Kodaň): Belgie, Rusko, Dánsko.

Skupina C (Amsterodam, Bukurešť): Ukrajina, Nizozemsko.

Skupina D (Londýn, Glasgow): Anglie.

Skupina E (Bilbao, Dublin): Španělsko.

Skupina F (Mnichov, Budapešť): Německo.

Play off Ligy národů:

A: Island, Bulharsko/Izrael/Maďarsko/Rumunsko.

B: Bosna a Hercegovina, Slovensko, Irsko, Severní Irsko.

C: Skotsko, Norsko, Srbsko, Bulharsko/Izrael/Maďarsko/Rumunsko.

D: Gruzie, Severní Makedonie, Kosovo, Bělorusko.