„Special One“ Mourinho je zpět na scéně, povede se mu získat respekt kabiny?

Londýn José Mourinho se stal novým trenérem fotbalistů Tottenhamu. Bývalý kouč Realu Madrid, Manchesteru United či Chelsea nahradí odvolaného Mauricia Pochettina a podepsal smlouvu do konce sezony 2022/2023. Podle britského Daily Mailu by si měl přijít na 15 milionů liber ročně (448 milionů korun).

Opět je ve svém živlu. Opět může mluvit s novináři, hrát své slovní a psychologické hry. Na úvodní tiskové konferenci v novém působišti ale zatím José Mourinho známým „Special One“ nebyl. Mluvil klidně, rozvážně, uctivě. „Jsem nadšený, že se připojím ke klubu s takovou historií a oddanými fanoušky. Tottenham disponuje nesmírně kvalitním týmem i akademií, to mě velmi láká,“ uvedl nový kouč Tottenhamu Hotspur.

Za asistenty si vybral současné trenéry Lille Joaa Sacramenta a Nuna Santose, což potvrdil francouzský tým na svém klubovém webu. Hlavním důvodem odvolání Mauricia Pochettina byla současná mizerná forma „kohoutů“ a fakt, že za své pětileté působení nezískal ani jednu trofej. Nejblíže k ní měl Argentinec v letošním finále Ligy mistrů, kdy ale jeho tým podlehl Liverpoolu 0:2. V anglické lize je mužstvo po dvanácti kolech až na 14. místě s pouhými třemi výhrami, když na vedoucí Liverpool ztrácí propastných 20 bodů, v Lize mistrů navíc fanoušky zklamal domácí debakl 2:7 s mnichovským Bayernem.

Robert Lewandowski z Bayernu Mnichov slaví gól v Lize mistrů

„José má spoustu zkušeností, umí inspirovat hráče, je skvělý stratég. Dokázal vyhrávat trofeje v každém týmu, který vedl. Věříme, že vítěznou energii vnese i do naší šatny. Je jedním z nejúspěšnějších trenérů ve fotbale,“ věří ve správnou náhradu předseda Tottenhamu Daniel Levy.

Podstatným faktorem další anglické štace byl u Mourinha i fakt, že má v Londýně stále trvalé bydliště. S Chelsea tu vyhrál v letech 2005, 2006 a 2015 třikrát Premier League, v roce 2007 se mu povedlo opanovat i slavný FA Cup. Po převzetí Manchesteru United vyhrál v roce 2017 Evropskou ligu a anglický Carabao Cup, v prosinci 2018 se už ale musel předčasně pakovat, protože zaostával o 19 bodů za – lídrem z Liverpoolu. Od té doby byl šestapadesátiletý stratég i přes velký zájem z Francie, Španělska, Portugalska a Číny bez fotbalového angažmá, uplatnění našel coby expert televize Sky Sports.

Skousne kabina jeho metody?

Nyní se vrací zpět do klubové kanceláře a na lavičku. A v Tottenhamu dojde na „střet dvou světů“. Mourinho je v jednání s hráči přímým opakem Pochettina. Až do poslední chvíle, kdy byl Argentinec odvolaný a pod neustálým tlakem, si udržoval s hráči velmi blízký vztah. S náhradníky neustále mluvil a vysvětloval jim, aby trpělivě bojovali o svoji šanci. „Mauricio, zažili jsme spolu spoustu krásných chvil. Byl jsi nejenom mým trenérem, ale zároveň skvělým přítelem. Přeji ti jen to nejlepší,“ napsal na svůj Twitter útočník Tottenhamu Harry Kane.

Emoce musely ven. José Mourinho neudržel klid a hodil lahvemi s pitím.

Portugalský trenér je z jiného těsta. Už při svém angažmá v Realu Madrid měl problémy s kabinou, hlavně Cristiano Ronaldo nelibě nesl požadavky se při každé útočné akci vracet. Své by také mohly vyprávět současné hvězdy Kevin de Bruyne a Muhammad Salah, které v Chelsea odstřihl ze základní sestavy. Otázkou také je, jak rodáka ze Setúbalu přijmou fanoušci. Klub ještě coby manažer konkurenčních „Blues“ nešetřil.

„Nemohl bych vzít práci v Tottenhamu, na to příliš miluji fanoušky Chelsea,“ prohlašoval před pěti lety. S vedením klubu navíc bude muset hledat případné alternativy, dlouhodobě se mluví o zájmu velkoklubů o služby Kanea, s prosbou o odchod pak přišel dánský záložník Christian Eriksen. Soutěžní premiéru na lavičce Tottenhamu zažije Mourinho v sobotu, kdy Spurs čeká menší derby na půdě West Hamu. Prvním pikantnějším duelem je zápas proti Manchesteru United 4. prosince, duel s Chelsea je na programu Premier League 22. prosince.

Povede se Mourinhovi získat respekt kabiny a fanoušků?