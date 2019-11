V některých zápasech bych udělal něco jinak. Klíčové bylo neporazit Wales ani Chorvatsko, říká Hapal

Trnava Podle trenéra fotbalistů Slovenska Pavla Hapala bylo v neúspěšné kvalifikaci o postup na Euro 2020 rozhodující, že jeho svěřenci nedokázali ani jednou zdolat Chorvatsko a Wales. Slováci skončili ve skupině třetí a o vstupenku na evropský šampionát zabojují v březnovém play off Ligy národů, kde musejí vyhrát dva zápasy. Ten první je čeká doma proti Irsku.

„Neporazili jsme ani Wales ani Chorvatsko. To bylo klíčové. Vyhráli jsme dvakrát nad Maďarskem, i když jsem zaslechl, že je to prý papírově slabší soupeř. Sami víte, že ten dvojzápas byl o něčem jiném. Velmi nervózní a specifický. Vůbec nepovažuju Maďary za slabší soupeře. Zvládli jsme to proti nim. Mrzí mě, že jsme nedokázali zdolat Wales aspoň doma, protože jsme na to měli,“ řekl Hapal na tiskové konferenci slovenským médiím po závěrečném duelu kvalifikace, v němž Slováci v úterý zdolali Ázerbájdžán 2:0.

Slovensko doma Chorvatům podlehlo 0:4 a venku 1:3. Ve Walesu prohrálo 0:1 a doma remizovalo 1:1. Za prvním Chorvatskem si tak ze druhé pozice zajistili účast na Euru Velšané, kteří si v úterý v přímém souboji o postup poradili s Maďary 2:0. Slovensku nepomohla ani výhra nad Ázerbájdžánem a za Walesem zaostalo o bod.

Hapal přiznal, že by se s odstupem času zachoval v některých utkáních jinak. „Říká se, že po bitvě je každý generál, ale určitě i vy víte, co by se mělo udělat jinak, když se v zápase něco nepodaří anebo se prohraje. Takto to cítím i já a v některých zápasech bych udělal něco jinak. Možná bych poslal na hřiště jiné hráče anebo změnil způsob a styl hry. Ale už se to nedá vrátit. Už je to tak,“ uvedl padesátiletý kouč.

Slovák Stanislav Lobotka střílí gól Ázerbajdžánu

Slováci v semifinále Ligy národů přivítají 26. března Iry. Pokud je porazí, ve finále se střetnou s Bosnou a Hercegovinou, nebo Severním Irskem. Finále by ale hráli venku.

„Viděli jsme Irsko v zápase proti Dánsku, nepodařilo se jim přes něj postoupit. Odehráli ale dobrý duel, silní byli hlavně v závěru. Budeme se muset na Irsko připravit. V pondělí jsme se tím trochu zaobírali, ale vůbec jsem to neřešil. Bohužel, budeme se tím muset více zaobírat až teď, protože se nám nepodařilo postoupit přímo přes kvalifikaci,“ konstatoval Hapal.

K národnímu týmu nastoupil v říjnu 2018. Navzdory nezvládnuté kvalifikaci u něj z působení u mužstva převládají pozitiva. „Zklamání je z toho, že jsme nepostoupili. Když jsme začínali, měli jsme k dispozici určitý kádr. Potom jsme přišli o tři zkušené hráče, kteří ukončili reprezentační kariéru, což jsme museli řešit a zabudovali jsme nové mladé fotbalisty. Myslím si, že se nám to celkem daří,“ prohlásil někdejší trenér Žiliny či pražské Sparty.

„Samozřejmě, bude to chtít ještě trochu trpělivosti. Na druhé straně, toto mužstvo určitě má svůj potenciál. Věřím, že když jsme se mohli dostat přes kvalifikaci, tak se můžeme dostat určitě i přes baráž. Svůj rok mám vyhodnocený a beru ho spíše pozitivně než negativně. Pochopitelně teď převládá hlavně to, že jsme nepostoupili,“ řekl Hapal.