VIDEO: Člen security se snažil zpacifikovat fanouška na trávníku, místo toho srazil polského obránce

Člen security se v 91. minutě utkání snažil zneškodnit polského příznivce, který se dostal na trávník jeruzalémského Teddy Stadium, místo toho však sestřelil pravého obránce Polska Tomasze Kedzioru.

Pravý obránce hájící barvy Dynama Kyjev byl viditelně otřesen, utkání ale nakonec dohrál. Podle dostupných informací je jeho zdravotní stav v pořádku.

A pitch invader’s just run onto the pitch at the Israel v Poland game and a pursuing police officer has just cleaned out Polish defender Kędziora. pic.twitter.com/VvFMKOKyiZ