„Lvíčata“ porazila po obratu Chorvatsko a posunula se na první místo před Řecko

Utkání kvalifikace ME 2021 fotbalistů do 21 let ve Veliké Gorici: Chorvatsko - ČR 1:2 (1:1) Branky: 30. Ivanušec - 39. L. Krejčí, 72. Bucha. Rozhodčí: Eskas - Ytterland, Jensen (všichni Nor.). ŽK: Gvardiol, Ivanušec, Šutalo, Žaper - Sadílek, L. Krejčí. ČK: 90.+5 Bradarič (Chorv.).