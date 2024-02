Na Euro bez manažera. Jeho práci si u reprezentace rozdělí kouč i předseda

Přáli si Pavla Nedvěda. Ale když legendární záložník nabídku na začátku roku odmítl, činovníky to tak zaskočilo, že i po osmačtyřiceti dnech po jmenování nového trenéra Ivana Haška zůstává pozice manažera neobsazená.

Jeho roli si mezi sebe rozdělí hlavní kouč se svými asistenty, vedoucí týmu Michal Černý, technický ředitel asociace Erich Brabec, generální ředitel Martin Procházka a rovněž předseda Petr Fousek.

Rozhodl o tom výkonný výbor asociace.

„Na konci listopadu po odehrání kvalifikace a postupu na Euro jsme se primárně soustředili na výběr trenéra. Byli jsme připraveni i na výběr manažera, dva měsíce jsme strávili jednáním s Pavlem Nedvědem, který na poslední chvíli odřekl. V tu dobu už byla celá řada věcí rozjednána. Probírali jsme celou řadu jmen a nakonec jsme se shodli, že tahle varianta je momentálně nejlepší,“ prohlásil Fousek.

„Chci zdůraznit, že v žádném případě není ohroženo zabezpečení naší účasti na Euru, chod přípravy, přípravná utkání, soustředění v Rakousku i samotné působení v Německu. Všechno je zajištěné. Komunikace s hráči probíhá. Trenér a jeho asistenti intenzivně cestují, křižují Evropu sem a tam, jednají s hráči z tuzemských klubů. Vyhodnotíme si to po Euru v červenci.“

Role současného manažera národního mužstva by byla především reprezentativní. Vždyť Nedvěd je osobnost, kterou uznává celý fotbalový svět.

Dosavadní manažeři u reprezentace měli na starosti i práci, která s fotbalem přímo nesouvisí. Někdejší funkcionář Jaromír Šeterle byl pravou rukou Karla Jarolíma.

Pod Jaroslavem Šilhavým dělal bývalý reprezentant Libor Sionko, kterého pak nahradil Pešír, jenž hrál fotbal na nejvyšší úrovni v Česku a prošel i zahraničním angažmá.

Po mistrovství Evropy čeká národní tým na podzim Liga národů a zápasy s Ukrajinou, Albánií a Gruzií. Není vyloučeno, že pozice manažera zůstane i dál neobsazena.

„O téhle záležitosti jsme se radili i s FIFA a UEFA a konzultovali to s řadou zahraničních asociací. Modely jsou různé, zdaleka ne všude mají manažera. Tím nechci říct, že ho nebudeme mít. Nevylučuji žádnou variantu. Teď se soustředíme na to, abych funkčnost byla absolutní. Abychom tak, jak jsme si rozdělili kompetence, beze zbytku připravili mužstvo a všechno co s tím souvisí na Euro,“ řekl Fousek.