Chyběla nám energie, mentalita a válečnictví, mrzelo trenéra Slavie Trpišovského

Praha Podle trenéra Jindřicha Trpišovského chyběla fotbalistům Slavie v úvodním kole jarní části první ligy na hřišti Bohemians 1905 energie, mentalita a válečnictví. Červenobílí nečekaně podlehli „Klokanům“ 0:1 a poprvé v tomto ročníku nejvyšší soutěže prohráli.

„Chyběla nám energie ve výkonu, i když jsme toho hodně naběhali, Bohemka samozřejmě taky. Týmy jsou po zimní přípravě nabité. Dnes chyběl důraz v osobních soubojích, na můj vkus jsme i hodně faulovali, když jsme byli pozdě v soubojích,“ řekl Trpišovský na tiskové konferenci.

„Celkově byl dost velký rozdíl v mentalitě a válečnictví na hřišti oproti poslednímu zápasu, který jsme tady odehráli. Bohemka se dobře přesouvala, dostupovala nás. Kdežto náš pohyb nebyl úplně dobrý. Hřiště ve středu bylo rozbité, proto jsme se chtěli prosazovat více ze stran. Hra byla celkově od nás strašně pomalá,“ dodal Trpišovský.

O první ligové porážce slávistů po 26 utkáních rozhodl v 70. minutě Jan Vodháněl. Jeho spoluhráč Petr Hronek vystihl špatnou rozehrávku v podání Michala Frydrycha, nacentroval do vápna a střídající Vodháněl z dorážky skóroval.

„Nemůžeme soupeři nabídnout takovou situaci jako před gólem. To přitom bylo jednoduché na vyřešení. Největší problém vidím v tomhle nevhodném řešení,“ uvedl Trpišovský.

Slávistický kouč si nemyslí, že by se na týmu výrazně projevila absence lídra Tomáše Součka, který v zimě odešel do West Hamu. Podle Trpišovského oporu na místě defenzivního záložníka bezchybně zastoupil Lukáš Provod.

„Myslím si, že ho dnes nahradil skvěle. Na to, že ten post hrál poprvé v životě, tak splnil všechno to, co jsme chtěli. Patřil možná do trojice našich nejlepších hráčů. Chtěl podstupovat souboje, bojovat o míč v nepříjemných pozicích a vyhrával i spoustu hlavičkových soubojů. Na tomhle postu jsme problém neměli,“ řekl Trpišovský.

„Tomáš byl kapitán, vůdčí osobnost týmu. Většinou nám situace po ztrátě míče dokázal zachránit. Prostě tady není, ale zase je obdivuhodné, jak se Lukáš dokázal za 14 dnů přeorientovat na to, aby ta první dvě kola na tomhle postu zvládnul,“ dodal někdejší trenér Žižkova a Liberce.