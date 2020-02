„Jako bychom náskok neměli“. Slavia jde do ligy s přestavěným kádrem, Nezmar i Trpišovský setrvali

PRAHA Na čtvrteční tiskovou konferenci před začátkem jara přišel trenér Jindřich Trpišovský s brankářem Ondřejem Kolářem a novým kapitánem Janem Bořilem rovnou z ostrého tréninku. Nebyl čas ztrácet čas ani o zimní pauze, sešívaní i přes luxusní polštář v podobě šestnáctibodového náskoku na druhou Plzeň nic nepodceňují.

„Jdu do jara s tím, jako bychom žádný náskok neměli. Chci vyhrát jarní část ligy. Náskok vůbec neřeším,“ prohlásil rezolutně trenér Trpišovský. „Viděl jsem zápasy Plzně v přípravě a vypadají velice dobře. Cítím v našich hráčích hladovost a to mě velice těší.“



Červenobílí se během zimní přestávky rozhodli výrazně omladit kádr, což vedlo k odchodu zkušeného tria Milan Škoda, Josef Hušbauer a Mick van Buren. Nejzásadnější změnou pro sešívané je samozřejmě odchod klíčového defenzivního záložníka Tomáše Součka do West Hamu, přes kterého šla většina útočných akcí. Na jeho postu se snažil na konci podzimu alternovat Láco Takács, další možností je stáhnutí Ibrahima Traorého, Petra Ševčíka či teprve osmnáctiletého Lukáše Červa, který s mužstvem absolvoval celou zimní přípravu.

„Tomáš byl duše týmu, začínala u něj většina útočných akcí. Trenér Trpišovský si podle mého názoru po pár kolech vyhodnotí, jestli to bude fungovat. Záleží hodně na tom, jestli nové tváře budou splňovat jeho vysoké nároky,“ říká pro LN vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem a slávistická legenda Vladimír Šmicer. „Celkově tým doznal velkých změn. Odešli hráči, kteří byli základní osou mužstva. Nové příchody mladých hráčů jsou zajímavé, musí si ale svoji roli v týmu nejdříve najít. Bez Součka, Hušbauera a Škody se Slavia musí naučit hrát trošku jinak, zodpovědnost budou muset převzít jiní hráči.“

Nicolae Stanciu se raduje z gólu s Tomášem Součkem.

Zmíněné borce nahradili mladíci, nejstarší posile je 23 let. Velmi důležitým bylo setrvání brankáře Koláře, který prodloužil v Edenu smlouvu do roku 2024.

Vylepšený kontrakt připravuje klub také pro úspěšný realizační tým v čele s trenérem Jindřichem Trpišovským. Ten potvrdil, že je kýžené pokračování spolupráce blízko vzájemné domluvě. „Chci pro to udělat maximum, mám pro to podporu akcionáře. Hovoříme o délce vzájemné spolupráce čtyři a půl roku. Doufáme, že co nejdříve dojde ke slavnostnímu podpisu smluv,“ uvedl Tvrdík.

Přes spekulace zůstává v Edenu také Jan Nezmar, jenž dosud pracoval jako sportovní ředitel. Nyní bude mít z pozice viceprezidenta pro sport na starosti zahraniční i domácí skauting, mládežnické výběry a akademii povede bývalý kapitán Slavie Jiří Bílek. „Tato symbióza mezi představenstvem klubu, viceprezidentem pro sport a sportovním ředitelem odpovědným za mládež bude funkční a umožní nám co nejlépe využít kapacity při řízení velkoklubu jako Slavia,“ myslí si Tvrdík.

Jan Nezmar (vpravo) při rozhovoru s Jaroslavem Tvrdíkem.

Slavia svoji jarní mistrovskou misi začíná v neděli na hřišti Bohemians a připraveni by měli být i Nicolae Stanciu a Ibrahim Traoré, kteří laborovali s drobnými zraněními. K utkání naopak nemůže nastoupit čerstvá posila Oscar, jenž kvůli trestu za osm žlutých karet neodehraje úvodní dvě kola jara.

Sešívaní již budou vědět, jak hrála Plzeň, kterou čeká duel v Opavě. Zda bude potvrzovat šestnáctibodový náskok, či ho dokonce navyšovat. „Beru to tak, jako bychom měli nula bodů. Na úvod nás čeká nepříjemný soupeř, na Bohemce se hraje vždy těžce. Chceme do jara dobře vstoupit a zvítězit,“ říká pokorně Trpišovský.



„Je pravda, že s tímto náskokem je to spíše už jen o Slavii, přesto je ve hře spousta bodů. Slavia by musela začít hodně prohrávat a zbytek týmů stoprocentně bodovat, čemuž upřímně nevěřím,“ dodává Šmicer. „Na ligu se ale hodně těším, jsem hodně zvědavý na Plzeň pod trenérem Guľou a Spartu, bude zajímavé pozorovat jejich změny v herním projevu.“