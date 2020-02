S náskokem šestnácti bodů je to spíše už o Slavii, Součkův přestup do West Hamu dává smysl, říká Šmicer

PRAHA Přestup Tomáše Součka do West Hamu považuje za logický, v případě dalšího posunu se má defenzivní záložník v Anglii možnost ukázat. Jeho ztrátou musí zodpovědnost v kabině Slavie převzít jiní. „Je to určitě změna. Odešli hráči, kteří byli základní osou mužstva. Nové příchody mladých hráčů jsou zajímavé, musí si ale svojí roli v týmu nejdříve najít. Bez Součka,Hušbauera a Škody se bude muset Slavia naučit hrát trošku jinak,“ říká Vladimír Šmicer v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Jak hodnotíte kádr Slavie před jarní částí?

Je to určitě změna. Odešli hráči, kteří byli základní osou mužstva. Nové příchody mladých hráčů jsou zajímavé, musí si ale svojí roli v týmu nejdříve najít. Bez Součka,Hušbauera a Škody se bude muset Slavia naučit hrát trošku jinak, zodpovědnost budou muset převzít jiní hráči.

Lidovky.cz: Může Součkův odchod znamenat změnu rozestavení?Tomáš byl duše týmu, začínala u něj většina útočných akcí, podle mě se ale herní styl moc měnit nebude. Trenér Trpišovský si podle mého názoru po pár kolech vyhodnotí, jestli to bude fungovat. Záleží hodně na tom, jestli nové tváře budou splňovat jeho vysoké nároky. Nikdy už to ale nebude stejné, ten tým bude přirozeně hrát trochu jinak.

Lidovky.cz: Je Tomáš Souček nahraditelný?

V zahraničí určitě ano, v Česku si nemyslím. Venku pár takových hráčů běhá, musí být ale na trhu, kde ale situaci monitorují i jiné týmy. Charakterově to bude ale těžké, Tomáš pro Slavii žil. Herní kvalitou se nahradit dá, tou lidskou to ale bude těžké. Jeho odchod znamená ale dobrý signál pro Slavii, té se začíná dařit hráče za velmi slušné částky.

Lidovky.cz: Jak vidíte jeho budoucnost v Anglii?

Klíčový bude první půlrok. Nejenom aby se dobře chytil Anglii, ale i kvůli reprezentaci. Já mu jenom můžu držet palce, aby se West Ham zachránil. Když se mu bude dařit, tak může mít otevřené dveře i do lepších mužstev, každopádně tadle cesta je podle mě správná. V mojí generaci to bylo běžné jít do nějakého mužstva, a až teprve pak na základě dobrých výkonů do nějakého top klubu. Jedinou výjimkou byl Karel Poborský, který ze Slavie přestoupil do Manchesteru United, tehdy jsme ale byli ve finále Eura.

Lidovky.cz: Koho vnímáte jako největšího konkurenta Slavie v boji o ligový titul?

Šestnáct bodů, deset ligových kol plus pět nadstavby. Je pravda, že s tímto náskokem je to spíše už jenom o Slavii, přesto je ve hře spoustu bodů. Slavia by musela začít hodně prohrávat a zbytek týmů stoprocentně bodovat, čemuž upřímně nevěřím. Na ligu se ale hodně těším, jsem hodně zvědavý na Plzeň pod trenérem Gulou a Spartu, bude to zajímavé pozorovat jejich změny v herním projevu.

Lidovky.cz: Slavia se chystá u Edenu vytvořit dvě vyhřívaná hřiště, jaké byly podmínky při vašem působení?

My jsme trénovali na starém hřišti v Edenu, kde jsme hráli zápasy. Byla tam ještě ta stará proslulá tribuna.. Vedlejší dvě hřiště měla k dispozici pouze mládež. Ty podmínky se přirozeně lepší a je dobře, že Slavia začíná do infrastruktury investovat, v Evropě to začíná být standardem. Doufám také, že vyjde plánovaný projekt s akademií, to by mohla do budoucna Slavii hodně ekonomicky pomoct.