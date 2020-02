Omlazená a pod novým šéfem. Viktoria Plzeň začíná svou novou éru

Plzeň Jedna éra skončila, ta druhá začíná. Po Pavlu Vrbovi převzal fotbalovou Plzeň Adrián Guľa, který se s omlazeným kádrem a bez střelce Krmenčíka pokusí na první pohled nemožné: dohnat 16bodovou ztrátu a vyrvat vedoucí Slavii titul.

Už s koncem podzimní části bylo jasné, že se v Plzni o pauze dají věci do velkého pohybu. Trenér Pavel Vrba odešel do Bulharska a místo něj přišel Slovák Adrián Guľa. Mladší vizáž, modernější křivky a mnohem silnější motor. Nový lodivod dodal v zimní přípravě viktoriánům drajv.



Prvním krokem, vynecháme-li novou motivaci, byl přechod z formace 4-2-3-1 na modernější, liverpoolské 4-3-3.

A příprava napověděla, že nově nastartovaná Plzeň nebude mít problémy střílet branky, přestože jí dal vale reprezentační útočník a největší ofenzivní hrozba Michael Krmenčík, který za více než 150 milionů přestoupil do belgických Brugg. Ve španělské Esteponě, kde sehráli viktoriáni čtyři vítězné duely, nastříleli hned 11 branek. A nebylo to o jednom šutérovi, nýbrž o dělbě střelecké aktivity mezi křídla, středové hráče i samotné útočníky. Jak po generálce s Krasnodarem (vítězství 4:3) pravil sám trenér Guľa: „Věřím, že góly rozložíme, že odpovědnost za koncovku přeberou i středoví a křídelní hráči. Věřím, že najdeme i dominantního střelce.“

Největší změnou u Plzeňských směrem do jarní části sezony Fortuna ligy má být omlazení středu pole. Guľa se hned po příchodu rozloučil s Vrbovou stálicí Romanem Procházkou a s otevřenou náručí přivítal navrátilce z hostování či nové akvizice.

V základní sestavě a novém rozestavení se zabydlel Pavel Bucha, jenž do té doby podával nadstandardní výkony v mladoboleslavském dresu. Do složení sestavy promluvil i Marko Alvir, chorvatský šikula, který po vypršení smlouvy s pražskou Slavií zamířil rovněž do Štruncových sadů. Své pevné místo v týmu chtějí urvat také již vyzkoušení Lukáš Kalvach či Aleš Čermák.

Ani dirigent Tomáš Hořava však nemusí hrát druhé housle. Pro slovenského kouče je totiž důležitá vyváženost zkušeností a dravého mládí. Konkurencí na kraj obrany je pro Řezníka s Limberským i další navrátilec z hostování Milan Havel. A aby nováčků v Guľově kádru nebylo málo, sáhli Západočeši i po novém brankáři. Z Českých Budějovic přišel zalepit díru po Matúši Kozáčikovi, jenž ukončil kariéru a v klubu plní pozici trenéra brankářů, Jindřich Staněk.

Naopak delší dobu pak nepobyl v tréninkovém centru Viktorie devatenáctiletý talent Pavel Šulc, jenž se vydal sbírat zkušenosti na další hostování do Českých Budějovic. Podobnou cestu nastoupil i další mládežnický reprezentant Dominik Janošek, který bude na jaře hostovat v Mladé Boleslavi.

Zimní přestávka tak byla u plzeňských v duchu velkých změn a manévrů. Nejlépe to vystihují slova nového trenéra Guľy, jenž je ztělesněním této plzeňské obměny: „Pro mě bylo podstatné se s mužstvem seznámit, abychom co nejrychleji našli průnik myšlenek, které nezůstanou v šatně, ale dostanou se na hřiště. To se dělo. V lize to potvrdíme.“

První možnost přesvědčit, že je Guľova cesta správná, dostanou jeho svěřenci v neděli na půdě Opavy. Podaří se jí vykročit tak, že ještě znervózní na podzim dominantní Slavii?