Komličenko, Mešanović, Bucha ani Matějovský. Mladé Boleslavi se na jaro rozpadla ofenziva

Praha Nikolaj Komličenko, Muris Mešanović, Pavel Bucha a Marek Matějovský. Ani jeden z této čtveřice se nebude na jaře prohánět po ligových trávnících v dresu Mladé Boleslavi. Trenérovi Jozefu Weberovi se během zimní přestávky totálně rozpadla ofenziva, která patřila mezi největší zbraně středočeského celku.

Vzhledem k útočnému pojetí hry patřili k nejzábavnějším týmům podzimní části domácí nejvyšší fotbalové soutěže.

Ve dvaceti kolech nastřílela Mladá Boleslav devětatřicet branek. O čtyřiadvacet z nich se podělili Nikolaj Komličenko (10), Muris Mešanović (8) a Pavel Bucha (6).

Jenže ruský kanonýr se vrátil zpět do své domoviny, kde bude hájit barvy Dynama Moskva, které do Boleslavi poslalo zhruba sto milionů korun. Jeho kolega z útoku odešel na půlroční hostování do tureckého Kayserisporu a talentovaného záložníka Buchu si zpět stáhla Plzeň.

Líného Rusa změnil až Weber

Začátky v české nejvyšší soutěži neměl Komličenko snadné. Práce mu moc nevoněla, postrádal potřebnou fyzickou kondici. Nakonec zde zanechal nesmazatelnou stopu, vždyť v minulém ročníku nasázel rekordních devětadvacet branek.

Nikolaj Komličenko se raduje ze vstřelené branky.

Osudovým mužem, který postrčil jeho kariéru směrem vpřed, byl pro čtyřiadvacetiletého rodáka z Krasnodaru právě Jozef Weber. „Spousta lidí si ho neváží, přitom jde o nadstandardního hráče. Stává se z něj komplexnější útočník, už chápe, že se fotbal hraje i po ztrátě míče. Přestože to tak nevypadá, dokáže se obětovat pro tým, čehož si nesmírně vážím,“ nechal se po posledním utkání před zimní pauzou slyšet kouč Středočechů.



Ten měl navíc v týmu také Murise Mešanoviće, který si s Komličenkem parádně po všech stránkách sedl. A tak se zdálo být nepředstavitelné, aby vedení v čele s Josefem Dufkem pustilo oba v jednom přestupové okně.

O odchodu ruského snajpra se mluvilo dlouhodobě, blízko přestupu byl už v létě, zpráva o odchodu bosenského útočníka ale byla překvapením.

„Muris dostal slib, že pokud přijde nabídka ze zahraničí, uvolníme ho,“ vysvětlil situaci pro iSport.cz Weber. On sám i přes odchody opor prodloužil minulý týden smlouvu ve středočeském klubu do roku 2022.

Aniv tu chvíli ale není výčet odchodů konečný. I když...

Pavel Bucha v klubu jen hostoval. A skvělými výkony si řekl o návrat do Plzně, kam navíc přišel v zimě nový kouč Adrián Guľa, který vystřídal Pavla Vrbu.

Pavel Bucha a Jan Bořil v hlavičkovém souboji.

Dalo se čekat, že slovenský kouč, který se nebojí dávat prostor mladým hráčům, bude měnit Viktorii k obrazu svému.



A že jednadvacetiletý ofenzivní univerzál upoutá jeho pozornost. „Jeho variabilita je nesmírně cenná, jsem s ním maximálně spokojen. Skládám kompliment i Mladé Boleslavi, kde pravidelně hrával. Velmi dobře ho připravili,“ poslal Guľa poděkování k ligové konkurenci.

Jaro bez kapitána

Fanoušci byli zvyklí, že Weberovi svěřenci na domácí půdě ničili jednoho soupeře za druhým. Zápas s Teplicemi otočili z 0:1 na 3:1 během čtyř minut.

Příbram v Lokotrans Aréně inkasovala šestkrát, Opava s Českými Budějovicemi a pražskou Spartou čtyřikrát. Na jaře už se podobné dominance Středočechů zřejmě nedočkáme.

Situaci ještě navíc komplikuje zranění Marka Matějovského, který si na soustředění na Maltě přetrhl achilovku a sezona pro něj skončila. Nebo dokonce i kariéra?

„Marek ještě pořád patří na hřiště. Díky tomu, jak je kondičně připravený, jaký je somatotyp, jsem přesvědčen, že když nepřijdou komplikace, vrátí se,“ má jasno lodivod Středočechů.

Jakub Fulnek z Boleslavi, Adnan Džafič ze Zlína a Marek Matějovský z Boleslavi.

Marek Matějovský bude chybět především ve výstavbě hry.

Osmatřicetiletý veterán je pro svůj mateřský klub stále nepostradatelný, v chytrosti a kreativitě se mu vyrovná málokterý z ligových hráčů.



Každopádně: Matějovský, Komličenko, Mešanović a Bucha se na podzim, ať už gólem, či asistencí, podíleli na pětatřiceti ligových brankách z devětatřiceti.

Mají v Boleslavi náhradu?

Kromě boleslavského kapitána o celé jaro přijde také David Pech. Teprve sedmnáctiletý mladík se přitom v přípravě jevil velice zajímavě a pokukoval po základní sestavě. Z Malty si ale odvezl vážné zranění kotníku.

Daleko více prostoru tedy dostanou Tomáš Ladra, Jiří Klíma a také Tomáš Wágner, jenž se vrátil z nepovedeného hostování ve Zlíně. V Boleslavi doufají, že si urostlý útočník vzpomene na formu z Karviné a obnoví dříve fungující spolupráci s Lukášem Budínským, který zakončil podzim s bilancí osmi přesných tref a pěti asistencí.

Právě technicky skvěle dobře vybavený záložník by měl ve zbytku sezony nahradit Matějovského. Zda se mu ale bude dařit i bez produktivních kolegů, toť otázka.

Lukáš Budínský slaví vítěznou branku.

Po podzimu pátý celek tabulky, když na třetí Jablonec ztrácí jen tři body, přitom dosud v zimě přivedl jen defenzivní posily.



Boleslavské tak nečeká nic snadného. A to ani s ohledem na naplnění cíle, tedy zůstat v elitní šestce pro nástavbu i po základních třiceti kolech. Povede se to?

Napovědět může už páteční jarní start na půdě Českých Budějovic, které od října v soutěžním utkání porazila pouze pražská S.