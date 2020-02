Inspirací pro investice do klubu jsou úspěchy Plzně, v létě pravděpodobně ukončím kariéru, říká Sivok

České Budějovice Na sklonku kariéry se Tomáš Sivok vrátil do Českých Budějovic, aby jim pomohl na hřišti. A už brzy by se mohlo stát, že šestatřicetiletý někdejší člen české reprezentace po plánovaném konci kariéry na konci této sezony převezme i řízení celého klubu.

Podle informací serveru Lidovky.cz by to mělo být ve spolupráci s jedním z nejbohatších podnikatelů současnosti, majitelem společnosti Koh-i-noor Hardtmuth Vlastislavem Břízou. Sivok však případnou spolupráci potvrdit nechtěl, Bříza na dotazy nereagoval.

Lidovky.cz: Můžete potvrdit spolupráci s Vlastislavem Břízou?

Mrzí mě, že to takto vyplulo na povrch. Nebylo by to vůči celému Dynamu korektní říkat nějaká jména, když ještě není nic oficiálního. Pokud by se celý projekt realizoval, tak můžu říct, že máme jenom nejvyšší ambice.

Lidovky.cz: Jaké?

Bude chtít nějaký čas, aby se mužstvo dalo celkově do pořádku a stabilizovalo se, každopádně výhledově by byly poháry jasným cílem, mluvit o záchraně není můj styl. Jedním dechem ale dodávám, že se rozhodně ekonomicky nemůžeme rovnat Spartě nebo Slavii.



Lidovky.cz: Kdy jste začal o investicích do Budějovic uvažovat?

O tom, že současná vlastnická struktura Českých Budějovic má zájem klub prodat, jsem se dozvěděl už v létě. S možným vstupem do majetkových struktur klubu mi začali pomáhat Jaroslav Drobný a bývalý hráč klubu Tomáš Řehoř.

Jaroslav Drobný v dresu Budějovic.

Lidovky.cz: Jak vnímáte současného majitele Dvořáka? Máte z okolí budějovického fotbalu pozitivní ohlasy?

Bez současného majitele pana Dvořáka by byly Budějovice amatérským klubem. Za práci, kterou tu odvedl, mu patří obrovský dík. Z reakcí lidí okolo budějovického fotbalu mám jenom pozitivní ohlasy, z Dynama bychom chtěli udělat prosperující mužstvo. Přál bych si také, aby Jarda Drobný zůstal v klubu do budoucna.

Lidovky.cz: Je nějaké mužstvo, se kterým se chcete v budoucnu ztotožňovat?

Inspirací je pro nás Plzeň, která před patnácti lety taky nebyla známá. Tvrdou prací a tím, že tam lidé táhli za jeden provaz, udělali z provinčního celku evropsky konkurenceschopný celek. V Budějovicích chceme vybudovat akademii, která bude produkovat kvalitní hráče, jako tomu bylo v minulosti.

Lidovky.cz: Znamenají možné investice to, že se vaše kariéra chýlí ke konci?

Na devadesát procent v létě skončím a nic by na tom nezměnilo ani vlastnictví klubu. Za mě je teď nejideálnější čas ukončit kariéru. Tělo už nepracuje tak, jak bych si představoval.