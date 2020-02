Dočkal má být lídr, ne spasitel, říká Jílek. Sparta řeší před začátkem ligy řadu otazníku

PRAHA Kdo dostane důvěru ve středu obrany? Jaká je situace okolo Guélora Kangy či rebelujícího Martina Haška? A v jaké formě se vrátí Bořek Dočkal? Fotbalová Sparta vstupuje do jarní části sezony s celou řadou otázek. Pražané i přes nevydařený podzim zůstávají ve hře o dobré umístění, ze čtvrtého místa na druhou Plzeň ztrácejí hratelných pět bodů.

Fotbalisté Sparty mají po nepovedeném podzimu na jaře co napravovat. Pomoci má i návrat klíčového muže Bořka Dočkala.



„Bude rozhodovat konzistentnost výkonů, která nám na podzim chyběla. Dokázali jsme sehrát velice dobrá utkání, ale potkalo nás i několik výpadků, kdy jsme neudrželi vedení a zbytečně přišli o body,“ uvedl na včerejší tiskové konferenci trenér Václav Jílek.

Nákupy s důrazem na budoucnost

Pražané vstupují do klíčové fáze ročníku s téměř nezměněným kádrem. Do svých řad přivedli jen dvě nové tváře, v obou případech se ale jednalo především o investice do budoucna. Teprve devatenáctiletý obránce Lukáš Hušek se zatím připravuje s B-týmem a stejně starý záložník Filip Souček dokončí sezonu v Opavě.

Příchod Mohameda Tijaniho nakonec zhatila zdravotní prohlídka, která odhalila nefunkční přední zkřížený vaz v koleni. Situace využila Slavie, kde bude hráč druholigové Jihlavy půl roku hostovat. „Na post stopera byl naší prioritou. Chtěli jsme s ním dlouhodobě pracovat, ale kvůli příliš velkému riziku jsme se rozhodli přestup nerealizovat,“ osvětlil tento krok Tomáš Rosický.

Mohamed Tijani v souboji s Liborem Kozákem.

S obsazením středu obrany měli Pražané na podzim velké problémy, vše se začalo ubírat správným směrem až po uzdravení Davida Lischky. V posledních dvou zápasech přípravy se vedle něj vystřídali Dávid Hancko s Lukášem Štetinou. Přednost by měl dostat mladší ze slovenského dua, který byl z minulosti zvyklý hrát spíše na pozici levého beka. „Je to o zvyku. S Dávidem jsme velcí kamarádi a vzájemně se podporujeme, takže jsem připraven mu s čímkoliv pomoct,“ nechal se slyšet Lischka.

Návrat Dočkala a případ Hašek

Sportovní ředitel Sparty zároveň nevyloučil možnost dalších pohybů v kádru, přestupové období končí až v pátek. Největší dosavadní „posilu“ tak pro Pražany představuje Bořek Dočkal, který se během přípravy zapojil do hry po téměř roční pauze způsobené zraněním achilovky. „Bořek je připraven, pracuje na maximum, ale musíme být opatrní. Minutáž měl v přípravě trochu zkrácenou, ale myslím si, že minimálně dvě třetiny zápasu bude schopen zvládnout. Počítáme s ním do pozice jednoho z lídrů, ale rozhodně se k němu nechceme upínat jako ke spasiteli, který by vyřešil všechny naše problémy“ prohlásil Jílek.

Asi největší pozornost vyvolala během zimní přestávky kauza okolo Martina Haška. Čtyřiadvacetiletý záložník se na konci ledna nedostavil k týmovému odletu na soustředění do Španělska, čímž si chtěl vynutit odchod. K podpisu smlouvy s izraelským Maccabi Haifa však nakonec nedošlo, důvodem měly být rozdílné pohledy na finanční ohodnocení. „Je to pro mě naprosto nepochopitelné. Martin u nás prožil nejlepší půlrok kariéry. Bude se připravovat s béčkem, ale pokud některý zájemce splní naše podmínky, jsme otevřeni jeho odchodu,“ řekl Rosický.

Adam Hložek (vlevo) a Martin Hašek se radují z gólu v Příbrami.

Otazníky rovněž visí nad budoucností Guélora Kangy. Gabonský reprezentant s největší pravděpodobností stráví jaro na Letné, po sezoně mu ale končí smlouva. „Bavíme se s ním. Může se stát, že nás opustí i že zůstane. Na jeho postu nás ale rozhodně bota netlačí. Nahradit jej může Bořek Dočkal, zajímavě se v přípravě jevil Adam Karabec, ale podle mého názoru tam stejně skončí Adam Hložek,“ dodal bývalý hráč Dortmundu či Arsenalu.

V přípravě hned tři porážky

Co se výsledků týče, nebyla příprava Sparty úplně povedená. Po třech výhrách s tuzemskými soupeři (1:0 s Českými Budějovicemi, 5:0 s Jihlavou a 1:0 s Ústím nad Labem) následoval na soustředění ve Španělsku stejný počet porážek (1:2 s Marbellou, 1:2 s FK Bodo a 0:2 s Malmö). „I přes prohry jsem přesvědčený, že se nám daří do hráčů dostat věci, které jsme chtěli. Hlavně nám šlo o stabilitu v obranné fázi, cílem byla větší kompaktnost, protože na podzim jsme často inkasovali. V přípravě jsme soupeřům nedovolili tolik šancí, v tomto ohledu panuje dílčí spokojenost,“ snažil se najít pozitiva Jílek.

Trenér Pražanů si zároveň uvědomuje, že jeho tým musí působit daleko nebezpečněji ve finální fázi akcí a v zakončení. Matěj Pulkrab s Lukášem Julišem odešli na hostování, Václav Drchal se po zranění rozehraje v B-týmu. O pozici útočníka se tak opět budou prát Libor Kozák s Benjaminem Tettehem. První jmenovaný se v přípravě blýskl hattrickem do sítě Jihlavy, ale v ostatních duelech už se neprosadil. Jeho zkušenější kolega opustil soustředění předčasně kvůli zánětu kotníku, dle Jílkových slov se ale nejedná o nic vážného.

Zda se Pražané na jaře zvednou, by mohl napovědět už sobotní duel 21. kola. Na Letnou dorazí Liberec, který zde naposledy zvítězil na podzim roku 2011.