‚Projektoval vám ho ještě Stramaccioni?‘ Zábradlí na Letné bylo postaveno ve stylu Pata a Mata

Praha Za podobný počin by se nestyděla legendární dvojice nezručných kutilů z českého animovaného seriálu Pat a Mat. Vedení Sparty pokračuje v rekonstrukcích okolo svého stadionu, zábradlí před vstupy do ochozů se však nepovedlo podle představ, za což sklidilo i posměšné ohlasy. Letenští na tuto skutečnost zareagovali a inkriminované zábradlí už dávají do pořádku.

„Kluci sparťanský ... já vím, že vám to na hřišti úplně neladí ale tohle zábradlí je už trochu moc ne? Nebo vám ho projektoval ještě Stramaccioni?,“ rýpl si na svém facebookovém profilu herec a organizátor galavečerů bojových sportů Matouš Rajmont. Vedení Sparty na tuto situaci de facto přes noc zareagovalo a zábradlí začalo upravovat do správného stavu. Na hotelu u Letné se pracuje V říjnu na Letné začaly přípravné a následně i stavební práce. Buduje se totiž hotel, který by měl být uveden do plného provozu v roce 2023. Fotbalisté Sparty nyní k přípravě na zápasy využívají své tréninkové centrum na Strahově. Měsíčník Forbes uvedl, že hotelový komplex na Letné má stát pět miliard korun. Hotel má mít 523 pokojů, v sedmém patře bude mimo jiné bazén s výhledem na Pražský hrad. Architektem je Petr Pelčák, interiéry dostalo na starost anglické studio Fuse, dodal server. Dočkal má být lídr, ne spasitel, říká Jílek. Sparta řeší před začátkem ligy řadu otazníku Během února loňského roku se na internetu objevily kontroverzní snímky návrhů nové podoby stadionu na Letné, kde velkou část jižní tribuny tvořily administrativní budovy. Ty se měly nacházet i na tradičním místě „kotle“ pro tvrdé jádro sparťanských fanoušků, což se nelíbilo mnoha diskutujícím. Kritizován byl také jeden ze spojovacích sloupů za brankou uprostřed tribuny. Takto měla vypadat jižní tribuna Generali Areny při pohledu z ulice Milady Horákové. Vizualizace nové jižní tribuny stadionu Sparty. Nakonec se nerealizovala. Sparta už tehdy uvedla, že nejde o schválené finální návrhy a vyhotovenou studii projednává. Pražský klub se rozhodl projekt přestavby dál nerozvíjet. I kvůli snížení komfortu fanoušků, nutnosti přesunutí kotle nebo příliš vysoké finanční náročnosti. Holt na Letné jako kdyby trable v posledních letech přitahovali. A také posměch ostatních…