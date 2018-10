Kellner vlastníkem jednoho z největších klubů světa? Podle Týdne uvažuje o Chelsea

LONDÝN/PRAHA Blíží se třesk na světové fotbalové scéně? Majitel Chelsea Roman Abramovič se podle magazínu Týden chystá opustit londýnský klub. Klub by ale od něj chtěl koupit český miliardář Petr Kellner.

Kdo je to Petr Kellner? je mu 54 let

podle Forbesu je nejbohatším Čechem



je zakladatelem a majitelem PPF

jeho dcera Anna je jezdkyní parkurového týmu Prague Lions

Týden tvrdí, že by mělo k prvním jednáním dojít během nejbližších dnů. Kellner by prý měl mít zájem o nákup celého klubu. Podle zdrojů LN se český miliardář zaobírá myšlenkou na nákup poloviny akcií klubu, za který v minulosti válel i český brankář Petr Čech.

Současný vlastník Roman Abramovič koupil klub v roce 2003 za 60 milionů liber, tedy 1,7 miliardy korun. Pětkrát se jeho klub radoval z výhry v Premier League, stejný počet výher nasbíral i v Anglickém poháru. K tomu všemu přidal i jedno vítězství v Lize mistrů.

Nyní se prý ale chystá klubu zbavit. Souvisí to s kauzou otravy dvojitého agenta Sergeje Skripala, jenž byl otráven jedovatou látkou novičok. Řada Rusů ve Spojeném království se tak stala nevítanými osobami, mezi jinými i Abramovič, který sice drží i izraelské občanství, ale pobyt mu byl úřady zkrácen. Moc dnů v Británii mu tak nezbývá.

Toho by měl údajně využít Petr Kellner, jehož pojí k Chelsea kromě toho, že je fanouškem, zejména vlastnictví jednoho z nejdražších Skyboxů v ochozech stadionu Stamford Bridge. S ruským boháčem ho váže i osobní přátelství.

Podle anglických expertů by se měla hodnota Chelsea pohybovat okolo čtyř miliard liber, tedy 114 miliard korun. Roční investice do Chelsea z kapsy Abramoviče má dosahovat až 300 milionů liber (8,5 miliardy korun).

Klub navíc v současné době hojně investoval do přestavby stadionu, která měla vyjít až na 21 miliard korun. Poté by měl být klub ziskový, protože se kapacita dostane přes 60 tisíc diváků, což je podle britských expertů nutná hranice pro překlopení se do plusových čísel.

Majetek Petra Kellera je odhadován podle žebříčku časopisu Týden na 15,5 miliardy dolarů (341 miliard korun).