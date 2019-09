Co přineslo prvních 10 kol? Zmrtvýchvstání Sparty se podle očekávání nekoná, Csaplára ničí ‚smrtelný tóčo‘

PRAHA Fotbalová Fortuna liga dospěla velmi rychle ke třetině základní části. Co prvních deset kol nového ročníku prozradilo?

Dřív se nejvyšší fotbalová soutěž v září teprve pomalu rozjížděla, letos už je ale díky brzkému startu ve třetině základní části a velmi rychle nastínila, kdo bude bojovat o titul, komu sezona předčasně „skončila“ už v jejím úvodu a kdo je odsouzen k boji o záchranu.



Jaké nejzajímavější momenty úvod Fortuna ligy přinesl?

Rekordní Slavia

Ještě nikdy se v české lize nestalo, aby některý z týmů po deseti kolech inkasoval jen dvě branky.

Navrch, ono už skóre 22:2 a získaných 26 bodů je výborná vizitka obhájců titulu, kteří jako jediní překonali nástrahy předkol evropských pohárů a reprezentují český tým v Lize mistrů.

Nicolae Stanciu se raduje z gólu proti Spartě s Peterem Olayinkou.

A to se přitom nově složené stoperské dvojici ve složení Ondřej Kúdela – David Hovorka vůbec nevěřilo, poté co nakvap z klubu v létě odešli Simon Deli a Michael Ngadeu.



Bilance Slavie mohla být navíc ještě impozantnější, pokud by sešívaní zvládli duely v Karviné a Opavě, které se jí herně nepovedly. A kdyby neměla dobrý start do sezony i Plzeň, nakročili by sešívaní výrazně k obhajobě.

Sparťanský zmar

Ano, zmrtvýchvstání Sparty nečekal krom zarytých fanoušků Letenských nikdo, ale kdo odhadoval takovou mizérii jako pod vedením nového kouče Václava Jílka?

Ten střídal hráče v sestavě jako na kolotoči, přesto nenašel brankářskou jedničku, obrannou čtyřku, střelce ani lídra týmu.

Trenér Sparty Václav Jílek a jeho první derby v pozici hlavního trenéra.

Po nedělní domácí prohře 0:3 se Slavií začíná být některým fanouškům ostatních klubů Sparty spíš líto, než že by se v jejím neštěstí vyžívali.



Kdysi vládce domácí scény ztrácí na vedoucí Slavii už 12 bodů, před poslední Opavou pak má náskok jen šesti bodů. Horší start než letos zažili Letenští jen dvakrát v celé české historii.

Fantom Komličenko

Jak to jenom dělá? I když kvůli zranění a „handrkování“ o přestupu do některého z ruských velkoklubů odehrál v lize jen 547 minut, stihl během sedmi zápasů vstřelit sedm gólů.

Rekordman v počtu branek za jeden ligový ročník z předchozí sezony tak opět ukázal, jak moc je pro Mladou Boleslav cenný.

Nikolaj Komličenko se raduje ze vstřelené branky.

Středočechům patří za dvojicí Slavia–Plzeň třetí příčka v tabulce, s 23 vstřelenými góly jsou pak nejofenzivnějším týmem ligy.



Kdo ví, kde by Středočeši byli, pokud Komličenko nechyběl v odvetě třetího předkola Evropské ligy proti FCSB...

Plzeňská obměna

Kdekdo se před startem ligy ptal, jak si Pavel Vrba povede s omlazeným kádrem Plzně. V předkolech Ligy mistrů a Evropské ligy neuspěl.

Jenže v lize šlape díky sedmi výhrám, dvěma remízám a jediné prohře Slavii na paty. Dobře se jeví novic Lukáš Kalvach, starou formu nalezl Jan Kopic a po dlouhé rekonvalescenci se rozjíždí i střelec Michael Krmenčík.

Potutelně se smějící Pavel Vrba.

Ale to není všechno. I nezaujatí fanoušci se baví tím, co mimo hřiště předvádí dvojice Pavel Vrba - Adolf Šádek.



Kouč Plzně už několikrát „předvedl“ před novináři i televizní obrazovkou svou tradiční zasmušilou show s handrkováním se o slovíčka, šéf Plzně zase čas od času nakráčí k lavičkám, aby naložil rozhodčím, případně trenérům soupeře.

Zlínské smrtelné „tóčo“

Jestli je vedle sedmé Sparty nějaké negativní překvapení, tak to jsou fotbalisté Zlína.

Pod novým koučem Josefem Csaplárem uhráli jen o dva body víc než poslední Opava, přitom v základní sestavě pomalu nezůstal oproti minulé sezoně kámen na kameni.

Jenže ševcům to nenese výsledky, i když mistr bonmotu Csaplár vedle sestavy několikrát změnil i herní systém.



Nic nepomohlo, a tak je Csaplár prvním trenérským kandidátem na odvolání. Vypadá to, že jej smrtelné „tóčo“ v českém fotbale, tedy nesmyslný tlak na výsledek, o kterém tak rád povídá, nejspíš opět brzy semele.