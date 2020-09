Další pohroma pro Slovan Bratislava, ve Finsku vypadl i z EL. Karma je zdarma, rýpl si Stoch

Kuopio/PRAHA Sen o Lize mistrů jim zhatila fraška na Faerských ostrovech, Evropskou ligu si nezahrají kvůli vlastnímu přičinění. Fotbalisté Slovanu Bratislava totiž ve druhém předkole překvapivě nestačili na finský celek KuPS Kuopio. Slovenská média dala hráčům pořádně zabrat, na Instagramu si na jejich účet přisadil také bývalý záložník Slavie Miroslav Stoch.

„Slovan po katastrofálním výkonu končí v Evropské lize, totálně zbabral závěr zápasu,“ píše se na serveru webové stránky sport.aktuality.sk. Bezradný Slovan zažil další blamáž,“ informoval portál sme.sk.

Jak se celý neúspěch vůbec narodil? Ve Finsku se dlouho hrálo bez branek, základní hrací doba postupujícího neurčila. Až ve 111. minutě otevřel skóre slovinský útočník hostí Žan Medved.

Belasi, jak se bratislavskému celku přezdívá, ale těsný náskok neubránili. V samotném závěru prodloužení srovnal střídající Aniekpeno Udoh a o vítězi musely rozhodnout pokutové kopy. Střelci Slovanu zaváhali ve čtvrté i páté sérii a překvapení bylo na světě.



Úřadující finští šampioni tak už poněkolikáté ukázali, že v zemi, kde se specializují především na zimní sporty, se umí prosadit i fotbalově. Vždyť loni řádně potrápili Legii Varšava a před dvěma roky málem vyřadili dánskou Kodaň.

„Jsme velmi zklamaní. Je velmi frustrující, když ještě minutu před koncem vedete, ale nepostoupíte. Kvůli podmínkám i stylu hry soupeře jsme očekávali náročný duel. Vysoko nás napadali, sbírali odražené míče. Nám v šancích chyběl klid. Pořád ale máme jasný cíl, a tím je obhajoba ligového titulu,“ smutnil trenér Darko Milanič.

Jeho svěřenci to po porážce schytali ze všech stran, pod kotel si přisadil také Miroslav Stoch. „Karma je zdarma. To máte za to, jak jste mi před rokem nadávali a posmívali se. Cirkus Slovan,“ napsal bývalý slovenský reprezentant na svůj instagramový účet.

Slovanu za porážku ve Finsku naložil i Miroslav Stoch.

Narážel tak na situaci z loňského ročníku, kdy Slovan v závěrečném předkole kvalifikace o Evropskou ligu vyřadil řecký PAOK Soluň, kde Stoch v tu dobu působil. Momentálně je bez angažmá. Působit nebude ani ve Slavii, se kterou se v posledních týdnech připravoval. Pražský celek to oznámil v pátek dopoledne.