Tři roky jsme se nemohli prosadit kvůli sudím, řekl Křetínský o Spartě

Křetínský poskytl rozhovor magazínu Forbes a kromě svého byznysu v něm hovoří také o sportu. Aby ne – vždyť pražská Sparta, kterou vlastní už téměř dvacet let, na konci května po rocích nezdarů konečně slavila.

„Musím říct, že u mě je to reálně radost, ale je to taková radost ve formě úlevy. To čekání a řada zklamání byly hrozně dlouhé,“ poznamenal Křetínský.

„U Sparty jsou navíc dva dost zásadní faktory. První je, že na konci to může člověk relativně málo ovlivnit. Samozřejmě jsem odpovědný za všechno, protože jsem měl vždy možnost v klubu cokoli změnit. Takže když jsou neúspěchy, jsou to moje neúspěchy. Vždycky jsem měl zodpovědnost já. Ale pravdou je, že jakmile je vybrán trenér, sportovní vedení a hráči, tak člověk už v zásadě jenom přihlíží a nemůže téměř nic, nebo velmi málo. To je faktor, který zvyšuje stres,“ líčil.

Za druhý faktor pak Křetínský označil momenty, kdy se Sparta podle jeho slov nemohla prosadit z důvodů, které šly mimo ni. A konkrétně zmínil sudí, s jejichž prací byl v minulých letech opakovaně nespokojený. Letos na jaře dokonce způsobil pozdvižení přešlapem – v poločase ligového utkání s Brnem vešel do arbitrovské kabiny a spolu s klubem musel platit pokutu dohromady 250 tisíc.

„V případě Sparty se cítím odpovědný za emoce spousty lidí, kteří Spartě fandí. A já se do té role sám postavil. Nás nikdo nezvolil, my jsme se sami rozhodli, že klub získáme. Opravdu se extrémně snažíme dělat, co můžeme, a klub podporovat. Byly momenty, kdy jsme se prakticky nemohli prosadit z důvodů mimo nás,“ pravil.

„Konkrétně rozhodčí fungovali tak, že to opravdu téměř nešlo. Ale z těch osmi let to byly dejme tomu tři roky. A těch dalších pět už ne. Takže to není omluva. Minimálně pět z osmi let jsme bez problémů měli věci v rukách a mohli je zvládnout a nezvládli jsme je. Neodvedli jsme dobrou práci,“ pokračoval a zopakoval, že díky titulu se mu skutečně ulevilo.

Prozradil také, že si užil sparťanské oslavy na lodi a že s West Hamem, v němž vlastní 27procentní podíl od podzimu 2021 a na začátku června ve slávistickém Edenu slavil triumf v Konferenční lize, se nehodlá zapojovat do miliardových závodů na přestupovém poli.

„Je potřeba jít klidnou evoluční cestou. Snažit se poctivou a dobrou prací s mládeží a dobrým skautingem a dobrým sportovním řízením vybudovat pevný základ a na něm dosáhnout co nejlepších výsledků. Pouštění se do velkého zbrojení by nebylo správné,“ dodal.