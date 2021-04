Derby v boji o post šéfa fotbalu? Proti Poborskému se může postavit po bok Fouska také Šmicer

PRAHA Do 12. hodiny čtvrtka 13. května 2021 mohou mířit k rukám generálního sekretáře fotbalové asociace (FAČR) kandidatury do vedení tuzemského fotbalu. Jako vždy nesmírně očekávané volby se uskuteční ve čtvrtek 3. června v Nymburku.

Aktuálně se post předsedy svazu po končícím Martinu Malíkovi ucházejí bývalý reprezentant Karel Poborský a dlouholetý funkcionář Petr Fousek.



„Uzávěrka je ještě před námi. V posledních dnech jsem se sešel s Petrem Fouskem a Vladimírem Šmicrem a považuji za pravděpodobné, že Vláďa ještě kandidaturu ohlasí, takže tu budeme mít více než dva zájemce,“ řekl k blížícím se volbám ve sportovním podcastu LN a Lidovky.cz ARENA předseda představenstva pražské Slavie Jaroslav Tvrdík (celý podcast si můžete poslechnout ve čtvrtek od 5:00 hodin ráno na našem webu či spotify).

Zároveň přiznal, že tato možnost se mu zamlouvá, jelikož se s názory „slávistického Štístka“, jak se Šmicerovi během hráčské kariéry přezdívalo, ztotožňuje.



Dlužno ale přiznat, že sám bývalý šikovný záložník svoji kandidaturu ještě neoznámil, na žádost LN o vyjádření se k této možnosti do konce vydání nereagoval.

„Z kandidatury Vládi jsem měl trochu obavy, protože se o něm říkalo mnohé, včera (v úterý) jsem se mu ale omluvil, protože v projektu F-evoluce odvedl obdivuhodnou práci. Má to opravdu připravené a promyšlené,“ připomněl Tvrdík projekt, jehož jednou z tváří je právě sedmačtyřicetiletý vítěz Ligy mistrů.

F-evoluce se rozjela loni na podzim. Vizí pak je změna fotbalového prostředí u nás. A to nejen na vrcholové úrovni, ale především pak v nižších patrech, kde dlouhé roky vládl bývalý místopředseda svazu Roman Berbr, který byl loni v říjnu zatčen spolu s dalšími 19 osobami kvůli podezření z korupčního jednání.

„My jako Slavia chceme změny a kandidáty změn jsou Petr Fousek a Vladimír Šmicer. Sešel jsem se i s Karlem Poborským. V době, kdy uvažoval o postu místopředsedy byl pro mě a klub uvěřitelnou volbou, nyní už není,“ vysvětluje důvody své případné volby na valné hromadě Tvrdík.

Slávistický boss si je zároveň dobře vědom, že případná výrazná názorová shoda Šmicra a Fouska by nakonec mohla pomoct jejich rivalovi. Proto věří, že se oba muži domluví na spolupráci. Třeba takové, aby si jasně rozdělili role a jeden z nich podpořil druhého v předsednické volbě výměnou za post místopředsedy.

O tom, kdo by měl mít tou hlavou a kdo krkem, spekulovat nechtěl, nabízí se vlastně obě možnosti. Pravdou ale je, že zkušenějším funkcionářem je Fousek.

Ten neúspěšně kandidoval na předsedu FAČR před čtyřmi lety, aby následně dohlížel z pověření UEFA a FIFA na fungování řeckého svazu.

V případě této spolupráce je poté Slavia ochotna uvolnit kandidaturu do výkonného výboru za LFA (Ligovou fotbalovou asociaci). „Myslíme si, že není možné, aby veškerý vliv profesionálního fotbalu vycházel ze Sparty a Plzně, kdy jeden klub má předsedu, druhý post místopředsedy a oba zastupují LFA ve výkonném výboru FAČR. Přejeme si, aby tyto pozice zastávaly jiné kluby,“ naznačil šéf ligového lídra.

Zároveň potvrdil, že vedle Martina Říhy a Tomáše Bůzka je jeho osoba jednou z navržených a diskutovaných variant. Pokud by Slavia do voleb nešla, podpora by mohla mířit na Moravu, konkrétně do Baníku Ostrava, či Zlína.

Nejdříve ale musí být jasno, zda vyrazí Šmicer do boje nejspíše hlavně s Poborským...