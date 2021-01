Díky Sukovi mám ve West Hamu všechno jednodušší. Ale když trenér spustí fén, nestíhám vnímat, říká Coufal

Londýn/Praha Fotbalový obránce Vladimír Coufal zažívá skvělé časy. Na podzim si splnil sen přestupem do West Hamu United, kde patří do základní sestavy, a o Vánocích se mu narodila dcerka.

Český fotbal si po letech znovu dělá jméno v Anglii. Vladimír Coufal si na tempo v Premier League zvykl velice rychle a společně s Tomášem Součkem patří k oporám West Hamu United. Osmadvacetiletý obránce si získal fanoušky stejným způsobem jako ve Slavii – zaujal svou bojovností a výbornou fyzickou připraveností.



„Hodili mě do vody a čekali, jestli budu plavat, nebo se utopím. Potvrdilo se, že i ty největší hvězdy jsou jen lidé z masa a kostí,“ říká v rozhovoru pro Lidové noviny a Lidovky.cz Coufal, kterého navíc o Vánocích potěšil přírůstek do rodiny – manželka Hana mu porodila dceru Natálku.

Lidovky.cz: Máte za sebou první tři měsíce v Anglii. Jak si v nejlepší soutěži na světě zvykáte?

Zatím jsem nadšený, kvalita soutěže je neskutečná. Všude okolo jsou výborní hráči, každý trénink musíte ukazovat, co umíte. Snažím se fotbalu obětovat všechno, a proto jsem rád, že se mi zatím daří. Adaptoval jsem se poměrně rychle, spoluhráči mi spoustu věcí usnadnili. Ohromně mi pomohlo, že už tady byl Suk (Tomáš Souček). Díky němu bylo všechno jednodušší.

Lidovky.cz: Tomáš Souček podává v poslední době fantastické výkony. Je pro West Ham nepostradatelný?

Určitě. V minulé sezoně se sice tolik střelecky neprosazoval, ale i tak byl neuvěřitelně platný. Jeho přínos nespočívá jen v gólech. Na hřišti se nabízí, pořád chce balon. Skvěle čte hru, ať už v ofenzivě, nebo při bránění standardních situací. V záloze si sedli s Declanem Ricem. Pomáhají do defenzivy, daří se jim přerušovat akce soupeřů. Tvoří jednu z nejlepších středových dvojic v lize.

Lidovky.cz: A v čem jste se v Premier League nejvíce posunul vy?

Asi v bránění situací jeden na jednoho. Ne že bych to před příchodem do Anglie neuměl, ale všichni pracují v úplně jiné rychlosti než v české lize. Když vás obejdou, okamžitě se cpou do zakončení nebo do další kombinace. Proto je potřeba zavírat prostory, hru celkově lépe číst a předvídat. Trenér si se mnou sedl, všechno mi vysvětlil a já se jen snažím plnit jeho pokyny.

Lidovky.cz: Jaká panuje atmosféra v kabině? S kým si nejvíce rozumíte?

Se Sukem se hodně bavíme s Ukrajincem Andrijem Jarmolenkem – vtipný kluk, skvělý do party. To samé lze říct i o brankáři Fabiańském, který je ve West Hamu už dlouhou dobu a snaží se nám ve všem pomoct. Ale i ostatní jsou v pohodě, máme tu i poměrně dost francouzsky mluvících kluků. Jejich angličtina je nám přece jen trochu bližší než ta, kterou používají hráči z Británie. (směje se)

Tomáš Souček slaví s Vladimírem Coufalem

Lidovky.cz: Když hráč přestupuje do Anglie, těší se také na výborné fanoušky. Jak moc vám během pandemie koronaviru chybí na tribunách?

Strašně moc. Na zápas s Manchesterem United organizátoři pustili alespoň dva tisíce lidí, což bylo příjemné, protože zpívali klubovou hymnu a povzbuzovali nás, ale plný stadion je pořád něco jiného. Snažím se být optimistou. Doufám, že se vše co nejdříve vrátí do normálu. Celé už to trvá hrozně dlouho.

Lidovky.cz: Vzhledem ke všem opatřením jste si asi ještě ani nestihl pořádně prohlédnout Londýn, že?

Je to tak. Pohybuji se jen mezi tréninkovým centrem, stadionem a domovem. Když jsme jeli centrem Londýna na zápas s Chelsea, viděl jsem Tower Bridge, Big Ben a ještě nějaké další památky, ale jen z okna autobusu to opravdu není ono.

Lidovky.cz: Jak si na Anglii a nepříjemnou situaci zvyká vaše rodina?

Manželka je většinou sama doma, nikam pořádně nemůže. Zaplaťpánbůh že je tu Suk s rodinou a můžeme se vídat alespoň spolu i s dětmi. Před Vánoci to vypadalo lépe, zašli jsme si všichni alespoň na oběd, ale teď je situace katastrofální. Všechno je zavřené, takže jsme jen doma, občas vyrazíme na procházku do přírody.

Coufal Davidu Moyesovi velmi sedí.

Lidovky.cz: O Vánocích se vám v Praze narodila dcera Natálka. Neuvažoval jste o tom, že byste v klubu požádal o volno a strávil první dny po porodu s manželkou?

’Kvůli opatřením to nebylo možné, po návratu do Anglie bych musel podstoupit pětidenní karanténu. Navíc v tu dobu, kdy manželka rodila, se objevil nový kmen covidu a byly zrušeny všechny lety z Anglie do Čech, takže bych se za ní ani nedostal. Manželka to pochopila, porod zvládla neskutečně, stejně jako cestu letadlem do Anglie s oběma dětmi a všemi věcmi. V sobotu jsem si je vyzvedl a už jsme všichni spolu.

Vladimír Coufal (28) Fyzicky zdatný pravý obránce rád podporuje útok, a proto může hrát také v záloze. Ostravský odchovanec začínal v seniorském fotbale za tehdy druholigový Hlučín. Po půlročním hostování v Opavě jej koupil Liberec, kde se vypracoval na reprezentační úroveň a přestoupil do Slavie. Sešívaným výrazně pomohl ke dvěma titulům a úspěchům v evropských pohárech. Zkraje aktuální sezony odešel do anglického West Hamu, s nímž podepsal tříletou smlouvu s opcí.

S manželkou Hanou mají syna Nicolase a dceru Natálii.



Lidovky.cz: Pojďme zpět k Premier League. Jak vám bylo, když jste zjistili, že v úvodních kolech narazíte třeba na favority Tottenham, Liverpool nebo Manchester City?

Říkal jsem si, že když přežiju tohle, tak už v Premier League zvládnu všechno. (směje se) West Ham mě hodil do vody a čekal, jestli budu plavat, nebo se utopím. Naštěstí se mi zápasy povedly, získal jsem skvělé zkušenosti. Jen jsem si potvrdil, že není potřeba se ničeho bát, že i hráči z takových klubů jsou jen lidé z masa a kostí.

Lidovky.cz: Který z týmů na vás udělal největší dojem?

Asi Manchester City. Hrát proti nim je strašně složité hlavně z psychického hlediska. Celý zápas jsme byli bez balonu, síly nám docházely rychleji. Několikrát mohli postupovat směrem k naší bráně, ale raději ještě třikrát otočili kombinaci přes celé hřiště. To si pak připadáte jako v bagu.

Lidovky.cz: Se kterým hráčem jste měl při bránění největší problémy?

Překvapivě s Joaem Cancelem, který působí právě v Manchesteru City. I když se jedná o obránce, je na tom skvěle technicky, několikrát mi utekl. Výborně hraje i Jack Grealish z Aston Villy. Byl jsem na něj dobře připravený, ale taky mi párkrát udělal neuvěřitelnou kličku. Nemá problém přejít přes tři nebo čtyři hráče a školit větší hvězdy než jsem já. Momentálně je pro mě společně s Brunem Fernandesem z Manchesteru United nejlepším hráčem Premier League.

Lidovky.cz: Začátek sezony se vám i přes těžký los povedl, z posledních sedmi utkání jste ale vyhráli jen dvě. Čím to? Nevyhovuje vám dobývání obran papírově slabších soupeřů?

Je to možné. Snažíme se hrát ze zabezpečené obrany a vyrážet do brejků, ale netvrdím, že když máme držet balon, nevíme si rady. To také umíme, máme kvalitní tým. Stačí, abychom získali zpět herní sebevědomí. Proti Evertonu (1:0) už byl náš výkon lepší, zase jsme si trochu dovolili. Sice jsme ztratili několik bodů, ale pořád můžeme být spokojeni. Vždyť minulou sezonu se tu hrálo o záchranu.

Fotbalisté West Hamu slaví druhou branku do sítě Aston Villy.

Lidovky.cz: Premier League tradičně pokračovala i přes Vánoce, West Ham měl na programu hned tři zápasy během šesti dní. Uvítal jste, když vás trenér v utkání proti Southamptonu posadil na lavičku?

Abych řekl pravdu, cítil jsem se skvěle a chtěl jsem hrát. Ale trenér se tak rozhodl a mně nezbývalo nic jiného, než to přijmout. Načerpal jsem nové síly, trochu si odpočinul. Jsem rád, že jsem se proti Evertonu vrátil do sestavy a že se nám podařilo vyhrát.

Lidovky.cz: Jak na vás zatím působí trenér David Moyes. Je si v něčem podobný s Jindřichem Trpišovským?

Oba jsou směrem k hráčům hodně otevření. Nemají problém vám cokoliv vysvětlit a zároveň se zajímají také o osobní věci, ptají se na rodinu. Oba umí pořádně zařvat, když se naštvou. Ve Slavii vždycky létaly po kabině koše od prádla. Trenér Moyes také dokáže zvýšit hlas, což jsem od něj vůbec nečekal.

Lidovky.cz: Rozumíte Moyesovi v kabině? Přece jen angličtina se skotským přízvukem se hodně liší od toho, na co jsme zvyklí v Česku…

Máte pravdu, je to obrovský rozdíl. Ze začátku jsem mu skoro vůbec nerozuměl, ale už se lepším. Když nehrajeme dobře a o poločase spustí v kabině fén, sype to na nás, jsem pořád trochu ztracený, nestíhám to vnímat. Pak se ostatních většinou ptám, co říkal. (směje se)

Zdeněk Ondrášek vstřelil druhou branku Česka, gratuluje mu Vladimír Coufal.

Lidovky.cz: O Slavii se ví, že na české poměry trénuje hodně intenzivně. Dá se to nějak porovnat s West Hamem?

Musím říct, že díky Slavii jsme se Sukem na Premier League fyzicky skvěle nachystaní. Trénovali jsme opravdu hodně, proto nemáme problém přeběhat ostatní kluky v různých datových ukazatelích. I díky tomu si nás tu cení. Rozdíl není v intenzitě, ale spíše v kvalitě tréninků. Hráči jsou tu prostě na vyšší úrovni.

Lidovky.cz: Slavia má za sebou další povedený podzim. Sledoval jste její zápasy?

Zatím mi utekly asi jen tři. Kluci předvádí skvělé výkony. Myslím si, že v lize už mají jistý titul. Když se podívám na ostatní týmy, nenapadá mě nikdo, kdo by je mohl ohrozit. Sparta i Plzeň pořád mají své problémy. S klukama jsem v kontaktu, nejvíce s Lukášem Masopustem a se Standou Teclem. Ale občas si zavoláme nebo napíšeme také s trenéry, hlavně se Zdeňkem Houšteckým.

Lidovky.cz: Co byste Slavii poradil pro nadcházející dvojzápas Evropské ligy s Leicesterem, který máte možnost zblízka sledovat?

Klukům to nastaví zrcadlo, ukáže se, jak na tom opravdu jsou. Je to těžký, ale rozhodně hratelný soupeř. V Lize mistrů jsme trápili lepší týmy, nic není nemožné. Záleží, jak k tomu Leicester přistoupí, jestli se nebude soustředit spíše na ligu. Slavie musí hrát aktivně a hodně presovat. Nestačí se zaměřit pouze na Jamieho Vardyho, mají spoustu výborných hráčů. Když se Leicester dostane ke své hře na útočné polovině, je to téměř neubránitelné.

Lidovky.cz: Stihl jste se ve Slavii ještě potkat s Abdallahem Simou?

Ano, měl jsem sem s ním pár tréninků. A abych byl upřímný, takový nástup jsem v jeho podání nečekal. Uvidíme, jak dlouho si formu udrží. Samozřejmě, nějaké výpadky přijdou, pořád se jedná o mladého hráče. Jsem na něj zvědavý, opravdu mě hodně překvapil.

Lidovky.cz: S jakými cíli vstupujete do roku 2021? Čeho byste chtěl dosáhnout na klubové úrovni nebo třeba s reprezentací na Euru?

V lize bych chtěl skončit třeba do osmého místa, bylo by super si zase zahrát evropské poháry. Chci i nadále nastupovat v základní sestavě a podávat stále lepší výkony, abych dokázal, že povedené zápasy, co mám za sebou, nebyly náhoda. Doufám, že s reprezentací na mistrovství Evropy postoupíme ze skupiny. Máme dobrou partu, kvalitní tým a můžeme udělat zajímavý výsledek. A samozřejmě si přeju, aby byla celá rodina zdravá a život se co nejdříve vrátil zase do normálu.