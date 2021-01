VIDEO: Skvělý parťák Souček. Vítězný gól nad Evertonem věnoval nedávno narozené dceři Coufala

Londýn Záložník Tomáš Souček věnoval páteční gól, kterým na Nový rok zařídil fotbalistům West Hamu v anglické lize cennou výhru 1:0 na hřišti Evertonu, nedávno narozené dceři českého spoluhráče Vladimíra Coufala. Reprezentační středopolař si zápasy na přelomu roku zamiloval a uvítal, že místo pojídání bramborového salátu a cukroví mohl během vánočního období hrát Premier League.

Souček v 86. minutě otevřel skóre a spolu s Coufalem a několika dalšími spoluhráči oslavili rozhodující branku „kolébkou“. „Ta oslava byla pro Cufa, kterému se před pár dny narodila dcerka. Takže ten gól byl speciálně pro Natálku. Přeju jí všechno nejlepší a hodně zdraví,“ řekl Souček klubové televizi. Coufalovi se narodil druhý potomek během vánočních svátků.

Souček v 86. minutě v dobré šanci trefil brankáře Jordana Pickforda, akce ale pokračovala a za několik sekund už se prosadil, když doklepl do sítě tečovanou střelu Aarona Cresswella.

„Snažím se být stále připravený. Když někdo střílí, chci být blízko balonu, a někdy se mi z toho podaří skórovat. Nevím, jestli je to nějaký instinkt, ale musím to zaklepat na zuby,“ řekl s úsměvem Souček.



„Prostě když jde balon do vápna, chci tam být, chci být připraven na všechny situace. Jsem šťastný, že Cress střílel možná vedle branky a já mohl dát gól,“ dodal pětadvacetiletý český reprezentant, který zaznamenal z pozice defenzivního záložníka pátou branku v ligové sezoně a osamostatnil se v čele týmové tabulky střelců.



Jeho celek výhrou na hřišti Evertonu úspěšně uzavřel náročný program na konci roku. „Kladiváři“ odehráli od 27. prosince tři zápasy a připsali si v nich pět bodů.

„Tři zápasy během šesti dnů, to bylo velmi těžké, protože já nikdy takový program neměl. Jsem šťastný, že jsme to zvládli. Normálně jsme v Česku měli tři týdny volna a ten poslední týden bych jedl bramborový salát a cukroví. Je to velmi příjemná změna,“ podotkl Souček se smíchem.

„Jsem šťastný, že můžu hrát během vánočního období fotbal, zamiloval jsem si to. Zamiloval jsem si Boxing Day (26. prosince). Doufám, že na mnoho dalších let to budu mít podobné. Teď nám dal trenér tři dny volna, takže můžeme za rodinami,“ doplnil Souček.

West Ham po výhře zůstal na 10. místě, ale v nezvykle vyrovnané tabulce ztrácí jen tři body na třetí příčku. „Je to opravdu velké vítězství. Pro vývoj v tabulce to bylo velmi důležité. Myslím, že tým ukázal velkého ducha a sebedůvěru, že chceme vyhrát,“ uvedl Souček.

„Od 80. minuty jsem cítil, že si sebevědomě jdeme za vítězstvím. Jsem šťastný, že jsem k tomu mohl pomoci. Tak, jak jsme rok začali, bychom měli pokračovat. Věřím, že jak na startu roku, tak po celý rok,“ dodal poslední vítěz anket o nejlepšího českého fotbalistu sezony i roku.