Podle UEFA zazáří superduo z Dortmundu, ale také sparťan Krejčí. Zabrzdí ho tvrdá hra?

Nyon/Praha Youssoufa Moukoko, Jude Bellingham, Pedri nebo Daniele Maldini. UEFA vybrala padesátku talentů, kteří zazáří v roce 2021. Mezi elitu se dostalo i duo z české ligy. Vedle slávistické komety Abdallaha Simy čeká velká budoucnost sparťanského středopolaře Ladislava Krejčího mladšího. Pokud se zklidní.

„Záložník je takřka neodmyslitelnou součástí sestavy Sparty. Zatím nemá na kontě žádný start v seniorské reprezentaci, ale určitě do ní nemá daleko po gólech v úspěšné kvalifikaci jednadvacítky,“ napsala UEFA o Krejčím.

Měla pravdu? Pro svého jmenovce Karla Krejčího, který vede reprezentaci do 21 let, je sparťanský středopolař dost možná nejdůležitějším hráčem. Jednadvacítka má na hře brněnského odchovance postavenou defenzivu, ale také ofenzivu. LK37, jak se rodákovi z Rosic přezdívá, nastřílel v úspěšné kvalifikaci o malé Euro pět branek v sedmi utkáních. Čtyři z nich sice padly do branky San Marina, i tak jde z pozice stopera, kterou Krejčí v mládežnickém výběru zastává, o úctyhodný čin.



Mezi elitou také Sima Mezi padesátku nejlepších se dostal také slávistický zázrak Abdallah Sima. Devatenáctiletý Senegalec se stal v dresu Slavie objevem podzimu. Po letním příchodu z Táborska nastoupil jako křídelní hráč v lize v osmi utkáních a dal sedm branek. V Evropské lize pomohl Slavii k postupu do vyřazovací části třemi góly.

Kromě střílení gólu Krejčí rád sbírá karty. V již zmíněné kvalifikaci posbíral čtyři žluté, zatímco v lize přidal další dvě, stejný počet pak i na evropské scéně. Jenže to není vše, vytáhlý záložník totiž v probíhající sezoně viděl už dvě červené. Ta první byla diskutabilní. Za zákrok na unikajícího Jonathana Davida z Lille mohl Krejčí klidně vidět ve své premiéře v evropských pohárech jen žlutou, z té druhé se však nevyvlékne.



Jde o vyloučení po zákroku loktem na pardubického Tomáše Solila, kterého sám Krejčí hned posléze hodně litoval. „Omlouvám se, za faul jsem byl po právu vyloučen,“ napsal bezprostředně po utkání na sociální sítě. „Nebyl v tom úmysl zranit protihráče. Každý souboj chci vyhrát a jdu do všeho naplno, ale to bylo za hranou, uvědomuju si to. Doufám, že Tomáš bude v pořádku. Je mi líto, že se to stalo.“

Ladislav Krejčí mladší ze Sparty (vpravo) dostává červenou kartu.

Právě kvůli ošklivému zákroku bude Krejčí Spartě chybět ještě ve třech jarních duelech. Už vynechal utkání s Libercem, ale nezahraje si ani proti Ostravě, Mladé Boleslavi a nejspíše ani v dohrávce s Opavou.



Šestnáctiletý střelec i maldiniho syn Ve výčtu největších evropských talentů podle UEFA je několik velmi zajímavých jmen. Mezi ta největší patří zcela jistě duo z Borussie Dortmund: Yousouffa Moukoko (16), Jude Bellingham (17). Do seniorské Ligy mistrů pravidelně svými výkony zasahuje také Tyler Adams z Lipska (20), Mitchel Bakker z Ajaxu (20) či jeho spoluhráč z nizozemského klubu Ryan Gravenberch (18). V dresu Barcelony září Pedri (18), za Liverpool zase Curtis Jones (19). Opomenout bychom neměli ani kata pražské Sparty z milánského AC Jense Pettera Haugeho (21). Mezi největší komety roku 2021 má patřit i syn legendárního Paola Maldiniho Daniele (19). O pozornost si v Budeslize začíná říkat i spoluhráč Patrika Schicka Florian Wirtz (17).



A právě proto by se měly ve spojitosti s jeho budoucností krotit emoce. Potenciál Ladislava Krejčího mladšího, jemuž přibyl poslední přídomek po návratu svého staršího jmenovce do Sparty, je obrovský. Skvělá hra tělem, obrovský výskok, dobré čtení hry, vykrytí důležitých prostorů i precizní zakládání akcí. Ale povězme si to narovinu. Nikdo z manažerů velkých zahraničních klubů není zvědavý na časovanou bombu. Na borce, který od první minuty hraje na hraně, respektive za ní. Pokud se však Krejčí zklidní, může vyrůst ve sparťanského Tomáše Součka.

Představte si to: Reprezentace, střed zálohy ve složení Tomáš Souček, Ladislav Krejčí mladší. Dvě věže, které odskáčou a ubrání takřka vše. Oba dva navíc dokážou střílet branky.

K takovému scénáři má mladý letenský záložník však stále daleko. Aby se mohl vůbec přiblížit sobě velmi podobnému fotbalistovi, který aktuálně září v hvězdné Premier League, bude muset pokračovat na vzestupné křivce. Ale kdo ví, jestli to Ladislav Krejčí zvládne.