Karafiát zpátky do Liberce, opačným směrem jde Kačaraba. Slavia řeší i náhradní brankáře

Praha Fotbalová Slavia na startu krátké zimní přípravy hlásí kosmetické změny. Nevytížený stoper Karafiát jde na hostování do Liberce, odkud přijde jiný obránce Kačaraba. Třetí brankář Stejskal jde zpátky do Mladé Boleslavi, odkud se z hostování vrací jiný gólman Markovič. Ten však ve Slavii nejspíš nezůstane... A tak se hledá nová trojka.

Slavia večer odletí na devítidenní soustředění do Portugalska do oblasti Algarve na jihu země.

Na palubě speciálu bude i jedenadvacetiletý středopolař Patrik Hellebrand, který na podzim hostoval ve Slovácku. Ale součástí slávistické výpravy není. Bude sedět se svými novými spoluhráči z Opavy, kam se řeší jeho hostování.



Společnou cestu na zahraniční soustředění posledního týmu tabulky s obhájcem titulu a lídrem Fortuna ligy organizovala cestovní agentura pro oba kluby.

Naopak opačným směrem z Česka za teplem poletí šestadvacetiletý stoper Karafiát. Odchovanec Sparty přestoupil do Slavie loni v létě z Liberce, ale zasáhl jen do pěti ligových zápasů, z toho dvakrát byl v základní sestavě.

Teď se do Liberce vrací jako host, mužstvo i s Karafiátem odletí v neděli odpoledne do tureckého Beleku. Jeho návrat je spojen s dalším obchodem mezi Libercem a Slavií, kterou by pro jarní část měl posílit Taras Kačaraba.

Brzy šestadvacetiletý ukrajinský stoper strávil v Liberci poslední tři roky, postupně se vypracoval v oporu.

„Slavia jedná s Libercem o hostování s opci u libereckého obránce Tarase Kačaraby. Hostování je odsouhlaseno oběma kluby, nejvyšší šéfové se zatím nedohodli na výši případné opce,“ uvedl před pár dny instagramový účet slaviabackstage, který má blízko ke klubovému vedení.

Ve výpravě Liberce do Turecka vedle Kačaraby nejsou ani Júsuf, Hromada a Beran, kteří tam hostovali právě ze Slavie.

Taras Kačaraba z Liberce.

Slavia vrátila do Mladé Boleslavi brankáře Jana Stejskala, který dělal trojku a za mužstvo Jindřicha Trpišovského ani jednou nenastoupil. V Boleslavi se popere o místo jedničky.

Ta je ve Slavii obsazená Ondřejem Kolářem. Klub řeší, kdo mu s Přemyslem Kovářem bude krýt záda.

Podle kuloárních informací to nebude devatenáctiletý Jakub Markovič, jenž loni během podzimního hostování v Boleslavi naskočil jen do tří zápasů. Slavia mu hledá klub, kde by pravidelně nastupoval a ukázal se.

Může to být angažmá u ligového nováčka v Pardubicích, odkud by se do Edenu přesunul Marek Boháč.

Dvaatřicetiletý slávistický odchovanec je v Pardubicích jedničkou, na podzim odchytal všechna ligová utkání a i on má výrazný podíl na senzačním pátém místě v tabulce.

„Brankářská otázka se ještě bude řešit,“ oznámila Slavia.