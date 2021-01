‚Vypil jsem tolik kávy, až to bylo směšné.‘ Rakitičovi se nakonec povedlo ‚uhnat‘ současnou manželku

Sevilla Velmi vytrvalý byl během hledání své nové partnerky chorvatský fotbalista Ivan Rakitič. Záložníkovi Sevilly trvalo proklatě dlouhý čas, než se mu podařilo pozvat na rande Španělku Raquele Mauri - v současnosti manželku Rakitiče a matku dvou dětí.

Po přestupu z německého Schalke v roce 2011 do španělské Sevilly byl Ivan Rakitič jako vyvržený do rozbouřené řeky. Místní jazyk neuměl a v angličtině uměl jen základy, proto jeho začátky byly hodně těžké. Vše ale změnila situace, když se Rakitič vydal do kavárny, kde potkal Raquele Mauri, která měla zrovna službu.

„Nevím, jak to vysvětlit. Kdykoli jsem ji viděl, bylo to, jako by ve mně vybuchla bomba. Týden co týden jsem se pomalu učil španělská slova a když byl problém, snažil jsem se domlouvat rukama,“ přiznal pro deník Theplayerstribune dvaatřicetiletý rodák z Rheinfeldenu, jenž v barvách Sevilly vyhrál Evropskou ligu, s Barcelonou poté opanoval čtyřikrát španělskou ligu a v sezoně 2014/2015 i Ligu mistrů.

Rakitič se do Raquele Mauri zamiloval natolik, že kavárnu navštěvoval každý den, během té doby vypil obrovské množství kávy tak, aby s pohlednou Španělkou mohl často mluvit.



„Vypil jsem tolik kávy, až to bylo směšné. Myslela si, že je to legrační, často říkala: Já Jane, ty Tarzan,“ vzpomíná Rakitič na své začátky ve Španělsku.

Rakitič podle svých slov pozval Raquele na procházku zhruba třicetkrát, ale vždycky byla odmítavá. Až po nátlaku tvořivého Chorvata vysvětlila, že se bojí, že jako fotbalista příští rok přestoupí do jiné země.



A to byl možná jeden z hlavních důvodů, proč se stal Rakitič ve Španělsku tak úspěšným.

„Nebyl jsem v té době bůhví jak úspěšným fotbalistou a tak jsem si řekl: Sakra, možná mě vidí jako průměrného fotbalistu a vidí ve mně to, že mě Sevilla příští léto prodá. Když jsem šel na trénink, mojí největší motivací bylo se zabydlet v týmu tak, aby šla se mnou konečně na večeři. Trvalo mi sedm měsíců, než řekla ano,“ říká nyní už s úsměvem Rakitič.

Zbytek už je historie, Rakitič je s Raquele Mauri a mají spolu dva potomky.