Dojemný vzkaz. Pochettino se nestihl rozloučit po příchodu Mourinha s hráči, tak jim napsal zprávu na tabuli

Pochettino přišel do Tottenhamu v květnu 2014 a v minulé sezoně s ním postoupil do finále Ligy mistrů.

Sedmačtyřicetiletý kouč ale poté doplatil na špatný vstup do nového ročníku a byl odvolán. Hotspur totiž vyhrál jen tři z dosavadních třinácti zápasů anglické ligy.



A protože většina hráčů si plnila reprezentační povinnosti, nemohl se s nimi Pochettino rozloučit osobně. Nechal jim proto na tabuli v kabině napsaný vzkaz:

Mauricio Pochettino has left a touching message on Tottenham’s tactics board after being sacked by the club on Tuesday.#spurs #tottenham #pl #premierleague #fifa #football #news pic.twitter.com/tjlPt5A6rJ