Doma, před tolika lidmi a Spartě. To je nejvíc, říká o první ligové brance olomoucký Chytil

Olomouc Na podzim ještě Mojmír Chytil pálil jeden gól za druhým za olomoucké béčko ve třetí fotbalové lize, na jaře ale raketově vletěl i mezi elitu. Mladičký útočník Sigmy sestřelil Spartu, když se procpal přes Hložka a špičkou přehodil brankáře Heču. Pak už se jen v extázi nekonečně dlouho klouzal po kolenou k rozjásaným tribunám. „První ligový gól, proti Spartě, doma a před hodně lidmi, to je asi nejvíc, co může být,“ smál se dvacetiletý Chytil po výhře 1:0.

Při gólu jste byl v pravý čas na pravém místě?

Míč se ke mně odrazil a píchnul jsem do něj. Bylo to chtěné, na bránu, ale gól byl hodně se štěstím.

Je pravda, že vám gól předpověděl týmový masér Skopal?

Jo, Kamil, ale celý týden za mnou chodili spoluhráči, že sestřelím Spartu. Nepřikládal jsem tomu váhu, ale chtěl jsem dát gól. Toužili jsme vyhrát, a kdyby ho dal někdo jiný, tak je to úplně jedno.

Měl jste i další nebezpečné šance, co v nich chybělo?

Přesnost a netrefit gólmana.

Jak se vám hrálo proti urostlým stoperům Sparty?



Jsou silní, ale musím se jim silou vyrovnat a nějak je předčit, abych si vytvořil nějakou šanci.

Přitom na hrotu jste hrál po čase, obvykle nastupujete níže.

Je mi jedno, jestli na hrotu, nebo pod hrotem, vždycky se snažím odevzdat stoprocentní výkon. Stejné to bylo i tentokrát a povedlo se.

Posledních dvacet minut jste byli pod tlakem. Došly síly?

Když jsem střídal, už jsem toho měl dost. Hráli jsme spíš zezadu, tlačili nás hodně, ale snažili jsme se to udržet až do konce a povedlo se, nějak jsme to dokopali do konce a jsme šťastní. Dva zápasy, šest bodů, to je super.

Překvapila vás něčím Sparta pod novým trenérem?

Upřímně, ani nějak extra ne. Mysleli jsme si, že bude hrát Krejčí, ale nakonec hrál Kanga, který je víc ofenzivní, ale zvládli jsme to skvěle.

A máte šest bodů ze dvou jarních zápasů.

Super start, to jsme si ani nevysnili, abychom měli po dvou zápasech šest bodů. Super. Vždycky chceme koukat nahoru, nikdo nechce hrát o padáka. Chceme hrát nejvýš, co to půjde.

Pomůže to náladě v kabině?

Myslím, že ano. Díky vítězstvím jsme na dobré vlně, a jestli budeme pokračovat, můžeme hrát výš, než jsme teď.