KOMENTÁŘ: Sparto, dej mu šanci. Václav Kadlec si za své služby pozici na Letné zaslouží

Praha V létě 2008 teprve šestnáctiletý Václav Kadlec přestoupil z Bohemians 1905 do Sparty – za deset milionů korun. V té době šlo o rekordní transfer za takto mladého fotbalistu. Odchovanec z Ďolíčku už měl navíc ve svém životopise i stáž ve slavné akademii Liverpoolu.

V osmnácti letech a čtyřech měsících se díky gólu při kvalifikační výhře 2:0 v Lichtenštejnsku stal nejmladším střelcem v reprezentační historii, se Spartou získal dva tituly. Do Frankfurtu pak přestoupil za téměř sto milionů korun, v Bundeslize stihl za třicet zápasů šest branek a zahrál si i za dánský Midtjylland.



Na papíře to všechno vypadá působivě. Vlastně i je. Jeho kariéra mohla být o dost úspěšnější, jenže proti bylo jeho koleno, se kterým byl třikrát na operaci.

Dnes ho čeká další, ta, která vše rozlouskla. „Je mi to líto, ale koleno už mě do zátěže, do které bych chtěl, nepustí a musím myslet i na další fungování mimo hřiště,“ vzkázal Kadlec na sociálních sítích.

Zklamaný Václav Kadlec (derby Sparta vs Slavia).

Trenérem být nechce, třeba pozice kondičního kouče by se mu ale zamlouvala. Je tak na Spartě, jestli podá svému útočnému pokladu pomocnou ruku. Tamní poměry a to, jak se popasovat s tlakem, zná Kadlec na výbornou, know-how fotbalisty který dokáže rozvášnit fotbalové diváky v zahraničí, také.

Za své služby na Letné by si podobnou příležitost nyní již bývalý střelec zasloužil.