Oceán gólů v novém kostýmu. Supertalent Haaland řádí i ve žluto-černém trikotu

Praha Příběh jako od Julese Verna, zkrátka trošku sci-fi. Devatenáctiletý norský fotbalový supertalent Erling Braut Haaland nepřestává udivovat. Naposledy zazářil dvěma trefami do sítě PSG.

Do bundesligy vtrhl jako lev, který týdny nejedl. Stačilo mu celkem 42 minut na hřišti, aby nasázel neuvěřitelných pět branek. Po pěti ligových duelech ve žlutočerném dresu Borussie Dortmund, kam se přesunul po skvělém podzimu v Salcburku, jich má na kontě už osm a právem mu ve stoje aplauduje kotel nejvěrnějších fanoušků na „süd tribune“ přezdívané „gelbe wand“ (žlutá zeď).

Před rokem ho znal málokdo, teď je však ve fotbalovém světě tématem číslo jedna. Tím spíš, že v úterý večer v úvodním osmifinále Ligy mistrů sestřelil dvěma zásahy Paris St. Germain a zásadně přispěl k vítězství Borussie 2:1.

Opět byl nepolapitelný. Nejprve se v 69. minutě rychle zorientoval, když se mu střela Guerreira otřela o paty, a pohotově poslal domácí do vedení. O osm minut později zareagoval na Neymarovo vyrovnání další parádou. Míč přebral před šestnáctkou a ranou jako z děla nedal brankáři Navasovi sebemenší šanci.

„U druhého gólu jsem při střele moc nepřemýšlel, prostě jsem to jen napálil a vychutnával si ten moment. To jsou pro fotbalistu okamžiky, pro které pracuje. Bylo to fantastické,“ uvedl Haaland, jenž svou první branku oslavil meditací, což okoukal u dalších superstřelců Salaha a Griezmanna.

Tento prvek jógy by potřebovali spíše obránci, kteří museli Haalandovi čelit. Aby uklidnili svou mysl a dokázali mu účinněji čelit. Však on je tak rychlý, silný, přímočarý… Jako vlak, který se nehodlá zastavit.

„Je to rozdílový hráč, má opravdu čich na góly. Možná není tolik v zápase, ale jak přijde míč, dokáže ho dostat do sítě,“ smekl před svým protivníkem francouzský obránce PSG Presnel Kimpembe.

Překonává milníky

V úvodním osmifinálovém kole Ligy mistrů pokořilo norské monstrum řadu milníků. Haaland se stal prvním hráčem Dortmundu, který skóroval při svém úvodním startu v bundeslize, domácím poháru i Lize mistrů. V prestižní milionářské soutěži potřeboval na úvodních deset gólů pouze sedm utkání, což se nikomu před ním tak rychle nepodařilo. Navíc je nově prvním hráčem, který se v Lize mistrů trefil v jedné sezoně za dva různé týmy, a jediným teenagerem s deseti brankami v ročníku. V tabulce kanonýrů se navíc dotáhl na nejlepšího střelce sezony Roberta Lewandowského z Bayernu Mnichov.



„Chci vyhrát tabulku střelců. Hlavně však chci dojít v Lize mistrů hodně daleko,“ věří si Haaland. „Výsledek 2:1 je před odvetou docela nebezpečný. Paris St. Germain je velmi silný tým a stále může v odvetě postoupit,“ podotkl.

Působivá čísla, jimiž se Haaland může pyšnit, na Twitteru stručně a výstižně shrnul legendární forvard Albionu Gary Lineker. „Sezona Erlinga Haalanda: 37 gólů. šest hattricků. Za Dortmund 11 gólů v sedmi zápasech. V Lize mistrů deset gólů v sedmi zápasech. A to je mu stále jen devatenáct let.“

Že má v Haalandovi skutečnou zbraň, ví i trenér Borussie Lucian Favre. Norovi nejprve nechával prostor na adaptaci a do utkání jej pouštěl v roli náhradníka. V posledních zápasech už mu však prostoru dává mnohem více. Haaland patří ke stabilním členům základní sestavy a vloženou důvěru kouči mnohonásobně oplácí, však vstřelí branku v průměru každých 40 minut. „Je to někdo, kdo má obrovskou mentální sílu a pokaždé se chce tlačit dopředu. Má skvělý přístup, kterým pomáhá celému týmu. A to vše ve věku devatenácti let,“ opěvuje Nora kouč Favre.

Otázkou zůstává, zda nastolený trend Norovi vydrží. Pokud ano, příznivci BVB se mohou těšit ne na moře gólů, ale rovnou oceán. Však i samotný Haaland po PSG prohlásil: „Mám pocit, že stále ještě dokážu hrát mnohem lépe.“