Na ofsajdy šalamounsky. Wenger nabízí řešení, které může ve fotbale způsobit revoluci

Praha Stop odvolaným brankám kvůli špičkám nosů či kopaček v ofsajdu. Arséne Wenger, bývalý dlouhodobý lodivod Arsenalu a dnes šéf globálního rozvoje fotbalu ve FIFA, navrhuje změnu pravidel ku prospěchu ofenzivních hráčů. „Pravidlo bych mírně pozměnil,“ podotkl někdejší francouzský kouč. „Hovoříme o těch milimetrových ofsajdech, abychom neposlouchali, že byl někdo v postavení mimo hru částí nosu.“

„Nebudete v ofsajdu, když jakákoliv část vašeho těla, jíž můžete skórovat, bude na úrovni posledního obránce nebo za ním – i když ostatní části těla útočícího hráče budou před ním, blíž soupeřově bráně,“ vysvětlil Wenger. Takže by například platila branka, které by předcházela situace, v níž má útočící hráč pravou nohu před obráncem a většinou těla je nakloněný před ním, avšak jeho levá noha se se soupeřem překrývá.



Šlo by o revoluční změnu, šalamounsky vyřešenou. Z fotbalu by vymizely milimetrová postavení mimo hru, která zejména s příchodem VAR iritují většinu fanoušků, a přitom by je video mohlo posuzovat stejně kvalitně jako těsné ofsajdy.