Obhájce z Liverpoolu nevystřelil na bránu, Klopp ale z výkonu zklamaný nebyl

Madrid I když fotbalisté Liverpoolu v úterý teprve podruhé od nástupu trenéra Jürgena Kloppa v říjnu 2015 nevystřelili v zápase mezi tyče a v úvodním osmifinále Ligy mistrů prohráli v Madridu s Atléticem 0:1, německý kouč nebyl z výkonu zklamaný. Před odvetou zůstává v klidu a věří, že obhájci trofeje před domácím publikem dvojutkání otočí.

„Nejsem zklamaný z toho, jak jsme hráli, viděl jsem v životě mnoho horších zápasů. Hráli jsme dobře a tak, jak jsme chtěli. Drželi jsme tu míč 70 procent času, což je výjimečné a nečekal jsem to. Naše výstavba hry byla vynikající. Ale nebyli jsme dostatečně dobří na poslední třetině hřiště. Neměli jsme tolik šancí, kolik bychom si měli v takových zápasech vytvořit,“ řekl na tiskové konferenci Klopp, jehož svěřenci nevystřelili na branku poprvé od podzimu 2018 a utkání s Neapolí.



Liverpool v této sezoně anglické ligy ztratil body jen za jednu remízu a míří k prvnímu titulu od roku 1990. Na stadionu Atlética, kde vloni na jaře ovládl poslední finále Ligy mistrů, ale už od čtvrté minuty prohrával poté, co se z dorážky trefil Saúl Ňíguez. „Reds“ poté diktovali tempo hry, ale první soutěžní porážku po 14 zápasech už neodvrátili.

Podle Kloppa gólu předcházel špatně posouzený aut. „Prohráli jsme a nechci v prvních chvílích mluvit o rozhodčích nebo jejich verdiktech. Atlético dalo gól, předtím nastala situace, které na to neměla přímý vliv. Bylo tam vhazování, pak přišel roh a gól. Jestli bych byl rád, kdybych také dostal vhazování? Ano. Dnešní večer nám to neulehčilo, ale tak to prostě je,“ uvedl Klopp.

Nečekaně brzy stáhl ze hry dvě největší ofenzivní hvězdy. V 72. minutě šel ze hřiště egyptský útočník Muhammad Salah a dokonce už po prvním poločase střídal jeho senegalský kolega Sadio Mané.

Mohamed Salah v souboji s Felipem.

„Je to součástí fotbalu. Sadia jsme stáhli ze hry kvůli tomu, že měl žlutou kartu. Obával jsem se jeho dalších soubojů s protihráči. U Salaha to byla jen taktická změna, nic víc. Chtěli jsme něco změnit, proto jsme to udělali,“ konstatoval Klopp.



Před odvetou zůstává v klidu. Možná i proto, že v loňském semifinále Liverpool dokázal doma po výhře 4:0 otočit dvojzápas s Barcelonou, i když v prvním duelu utrpěl porážku 0:3.

„Atlético není Barcelona, hraje jiným stylem. Nemám problém s výsledkem, prohrávat 0:1 po prvním zápase je v téhle fázi naprosto normální. Není to 0:5 nebo něco takového. Viděl jsem po dnešním zápase na straně Atlética plno šťastných tváří, ale není hotovo,“ uvedl Klopp.

„Nemyslíme si, že to bude lehké, ale máme šanci. Určitě můžeme hrát lépe na poslední třetině hřiště. Jsme nyní v poločase, mám takovou situaci rád, protože člověk už ví, co může od soupeře čekat a může analyzovat. Nevzdali bychom se, kdybychom měli jen patnáctiminutovou přestávku. Tak proč bychom se měli vzdávat, když máme tři týdny? Ještě lepší je, že odvetu hrajeme na našem stadionu. Atlético to pocítí a těšíme se na to,“ dodal dvaapadesátiletý trenér.