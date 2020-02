Kdo je Václav Kotal? Inženýr ekonomie, Hřebíkův kamarád a nový sparťanský lodivod

Praha Ačkoli navenek působí klidně a hovoří vždy velmi rozvážně, sám o sobě tvrdí, že je cholerik. Václav Kotal, od úterý nový šéf letenské lavičky, se vrací do první ligy po necelých čtyřech letech. Erudovaný expert. Sparťan. Inženýr ekonomie. Co jste o sedmašedesátiletém fotbalovém trenérovi nevěděli?

„Chci Spartě pomoci dostat ji zpátky tam, kam podle mého názoru patří,“ řekl klubové televizi. „Samozřejmě, že by bylo mnohem lepší, kdybych tým přebíral v jiné situaci, třeba na začátku soutěže, ale nedá se nic dělat. Potřebujeme rychlou změnu, času je málo.“

Konkrétně pět dnů do nedělního zápasu v Olomouci, kde by Sparta ráda vypadala jinak než pod odvolaným trenérem Václavem Jílkem.

„Hráči znovu potřebují poznat chuť vítězství. Musíme zapracovat na defenzivní fázi, protože gólů jsme dostali strašně moc,“ prohlásil Kotal.

Rodák z Náchoda. Východočeský patriot. Velký sparťan.

Přes deset let na Letné nastupoval a střílel góly, pak se do Sparty vrátil jako trenér béčka a začal spolupracovat s Jaroslavem Hřebíkem, kterému dělal asistenta při ruském angažmá v Dynamu Moskva.



Trenér Václav Kotal povede Spartu už v neděli s Olomoucí.

Jsou blízcí přátelé, kolegové, kteří mají podobný pohled na fotbal.



„Spoustu věcí jsme vždycky dohromady konzultovali, společně jsme se dívali na Ligu mistrů. Také naše manželky si padly do oka. Za muže mají choleriky, tak si mají o čem povídat,“ líčil Kotal v roce 2012 pro Hradecký deník.



Rád sleduje a zajímá se o burzu. Během fotbalové kariéry studoval ČVUT, ale nestíhal, a proto přestoupil na pražskou ekonomku, odkud má titul inženýra.

„Kdo chtěl při životě fotbalisty studovat, zvládl to. A platí to i v současnosti. Hráči sice mají tréninky, ale i spoustu času. Myslím, že by jim neuškodilo, kdyby se vzdělávali,“ popisoval, když byl trenérem Brna.

Zbrojovka byla jeho posledním ligovým klubem, s podceňovaným mančaftem skončil nečekaně šestý, přesto se s ním vedení rozloučilo. Předtím vedl také Jablonec či Hradec Králové, který dotáhl do nejvyšší soutěže.

V posledních letech byl u reprezentační sedmnáctky a na Euru s ní postoupil do čtvrtfinále, v létě ho jmenovali koučem obnovené sparťanské rezervy, odkud v úterý povýšil.

„Musíme přesvědčit hráče, že to, co po nich chceme, je ku prospěchu jich a ku prospěchu Sparty,“ vytyčil, než se v tréninkovém centru na Strahově poprvé potkal s prvním mužstvem.

Potrpí si na pracovitosti, lpí na detailech, se sparťanským áčkem ale ze všeho nejvíc potřebuje dobré výsledky, nejlépe okamžitě.

Jedině tak si může Kotal na Letné říct o dlouhodobou smlouvu.