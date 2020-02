Praha Vedení Barcelony dostalo od Španělské fotbalové federace a La Ligy povolení přivést posilu, přestože se přestupní okno v Evropě uzavřelo na konci ledna. Povedlo se jim to díky tomu, že jim přibližně půl roku bude chybět zraněný útočník Ousmane Dembélé. Podle agentury Reuters má Barcelona na posílení 15 dnů.

Tato zpráva vyvolala nevoli fandů soupeřů, ovšem podle pravidel je toto ve Španělsku možné, pokud klub dokáže, že hráč bude zraněný aspoň pět měsíců. A může sáhnout pouze po volném jménu nebo hráči působícím ve Španělsku.



Kdo ví, koho se povede Barceloně ulovit a jestli vůbec. Zároveň je to však nespravedlivé vůči méně bohatým celkům. Pokud by se jim zranil klíčový hráč, hledali by se svými finančními prostředky posilu na uzavřeném trhu těžko.