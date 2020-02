Jílek končí na lavičce Sparty, tým z Letné převezme dosavadní trenér béčka Kotal

Praha Václav Jílek už do Olomouce jako trenér sparťanských fotbalistů nepojede. V nedělním ligovém utkání povede mužstvo Václav Kotal, dosavadní kouč třetiligové rezervy. Ano, Sparta po prvním jarním kole mění realizační tým.

Společně s Jílkem končí u mužstva i jeho asistenti Jiří Saňák s Michalem Horňákem.

Nový kouč Kotal vede už úterní trénink na Strahově, kde dosud pracoval u třetiligové rezervy. Jeho asistentem se stal Michal Šmarda, který v pondělí ukončil své působení ve Slovácku u trenéra Martina Svědíka.

„Nebylo to pro nás jednoduché rozhodnutí. Vašek Jílek je dobrý trenér, ale předvedená hra i výsledky pro nás byly zklamáním a nenaplňovaly očekávání, která máme,“ prohlásil pro klubový web sportovní ředitel Tomáš Rosický.



Vedení klubu sečetlo Jílkovi nepovedený podzim s velmi špatným vystoupením v úvodním jarním kole proti Liberci (0:2).

Jílek měl smlouvu do léta 2022, ale na pozici nejsledovanějšího trenéra v zemi skončil po osmi měsících.

Sobotní zápas s Libercem nebyl ojedinělý, který se Spartě nepovedl. Od začátku ročníku Sparta klopýtá, nehraje dobře, ztrácí moře bodů.

Na hře a mužstvu není vidět žádný trenérův rukopis, kvůli kterému Jílek loni koncem května do Sparty nastoupil. A hráči se pod ním nezlepšují, výkonnostně nerostou, jak si vedení slibovalo.

I tak je překvapením, že Jílek končí už po úvodním jarním kole.

Je to prohra i pro sportovního ředitele Rosického, který Jílka vybral.

Sedmašedesátiletý Václav Kotal je sparťan. V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století jako útočník za klub nastoupil k téměř dvěma stovkám soutěžních zápasů, dal přes třicet branek.

Ve Spartě působil jako trenér rezervního týmu v letech 2001 až 2003. Poté šel s Jaroslavem Hřebíkem jako asistent do Dynama Moskva, poté se vrátil ke sparťanskému béčku.

Pracoval na Kladně, v Plzni a jako hlavní trenér vedl v lize Hradec Králové (2009 až 2012), Jablonec (2012 až 2013) a Zbrojovku Brnu (2013 až 2016). Od té doby do loňského léta působil u mládežnických reprezentací. Od loňského léta je zpátky ve Spartě jako trenér třetiligové rezervy.

„Tým momentálně potřebuje trenéra s takovými zkušenostmi. Václav Kotal v první části této sezony odváděl velmi dobrou práci u B-týmu, v minulosti i u mládežnické reprezentace prokázal, že umí výborně pracovat s talentovanými hráči,“ poznamenal Rosický.

„Situace není jednoduchá, jak vzhledem k hráčům, tak směrem k fanouškům. Chci přesvědčit hráče, že to, co po nich budeme požadovat, by mělo být k jejich prospěchu. A k prospěchu Sparty,“ citoval klubový web Kotala.

Sparťanskou minulost má i devětačtyřicetiletý Šmarda, za tým nastupoval koncem devadesátých let minulého století na pozici levého obránce či záložníka. Je dvorním Kotalovým asistentem, společně pracovali v Hradci, v Jablonci i v Brně.

A teď se sejdou ve „své“ Spartě.