Mým záměrem je v Barceloně zůstat, vyvrátil Messi pochybnosti o odchodu. Zastal se i Valverdeho

Barcelona Fotbalový útočník Lionel Messi vyloučil odchod z Barcelony. V rozhovoru pro deník Mundo Deportivo se také zastal v lednu vyhozeného trenéra Ernesta Valverdeho. Podle Messiho nesli větší vinu hráči než španělský kouč.

„Mnohokrát jsem prohlásil, že mým záměrem je v Barceloně zůstat. Dokud to klub a fanoušci budou chtít, nebude nikdy existovat žádný problém. Rovněž jsem řekl, že chci, aby byl každý šťastný a abychom vítězili a dosahovali našich cílů,“ řekl dvaatřicetiletý Messi.

Kapitán „Blaugrana“ má ve smlouvě klauzuli, díky které může po 32. roce věku vždy k poslednímu červnu z katalánského celku odejít. „Rozhodnutí záleželo vždycky pouze na mně a nejen kvůli té klauzuli. Měl jsem mnoho příležitostí opustit klub. Ostatní kluby mě několikrát chtěly koupit, ale nikdy jsem nechtěl odejít. Dokud mě klub bude i nadále chtít, nemáme žádný problém,“ uvedl Messi.

V posledních dvou týdnech se spekulovalo o tom, že by mohl zamířil do Manchesteru City, který trénuje Pep Guardiola, pod nímž Barcelona v čele s Messim vybojovala v roce 2009 rekordních šest trofejí. Guardiola však vyjádřil přání, aby v Barceloně zůstal. „Citizens“ navíc kvůli porušení pravidel finanční fair play a licenčních předpisů byli na příští dvě sezony vyloučeni z evropských pohárů.

Lionel Messi vsítil hattrick

Zvěsti o možném odchodu dvaatřicetiletého slavného Argentince z Barcelony se objevily poté, co počátkem února zkritizoval na sociální síti sportovního ředitele Érica Abidala. Messiho bývalý spoluhráč v rozhovoru pro španělský deník Sport prohlásil, že mnoho hráčů nebylo spokojeno s Valverdem a nepracovalo pod ním, jak mělo. Messi se proti jeho tvrzení razantně ohradil.

Zpětně své reakce nelituje. „Nemám ponětí, co měl těmi komentáři na mysli, ale zareagoval jsem na něj, jelikož jsem cítil, že mě napadl. Spousta lidí zaútočila na náš tým, na to, jak prý vybíráme a vyhazujeme trenéry a jak já osobně mám až příliš velké pravomoce,“ konstatoval desetinásobný španělský mistr a čtyřnásobný vítěz Ligy mistrů.

„Štve mě, když kdokoli, natožpak někdo z klubu, dostane kvůli tomu hráče pod drobnohled. Sám Abidal musí převzít zodpovědnost za své činy,“ řekl Messi.

Valverdeho konce litoval. „Není to jen skvělý kouč, ale především člověk. Větší vina padala na nás než na něho. Pro klub je jednodušší zbavit se trenéra než hráčů,“ prohlásil držitel rekordních šesti Zlatých míčů pro nejlepšího fotbalistu světa.

Lionel Messi se snaží probít přes Ibrahima Traorého.

„Je škoda, že naposledy nás vedl v semifinále španělského Superpoháru proti Atléticu Madrid. Dělilo nás pět minut od vítězství a nedokázali jsme to dotáhnout do konce. Je to velká ostuda,“ uvedl Messi.

Místo Valverdeho přišel Quique Setién. Pod jeho vedením Barcelona vypadla ve čtvrtfinále Španělského poháru s Bilbaem. V lize je druhá s jednobodovou ztrátou na vedoucí Real Madrid. Příští úterý ji v Neapoli čeká úvodní osmifinálový duel Ligy mistrů.