Z kariéry se dalo vymáčknout o mnoho více, ze dne na den se s koncem vyrovnat nedá, mrzí Kadlece

Praha Sparťanský fotbalista Václav Kadlec ukončil profesionální kariéru. Už v sedmadvaceti letech. „Díky za všechno. Sparta navždy,“ loučí se Kadlec. Důvodem jsou vleklá zranění kolene

K rozhodnutí, které se těžko dělá každému sportovci, se schylovalo delší dobu.

Poslední rok a půl návratu na hřiště věnoval spoustu úsilí, odmítal se vzdát. Dřel v posilovně, rehabilitoval, bojoval.

„Definitivní rozhodnutí ve mně po debatě s lékaři uzrálo asi před dvěma týdny, když byl tým na soustředění ve Španělsku,“ řekl Kadlec v rozhovoru pro sparťanský web.

Zklamaný Václav Kadlec (derby Sparta vs Slavia).

Ligu nehrál od loňského března, kdy nastoupil na poslední minutu ve vítězném utkání proti Plzni (4:0).

Vážné problémy však začaly už dřív, v květnu 2018 při došlapu u postranní čáry v ligovém utkání v Jihlavě.

Snažil se doběhnout míč, ale chytil se za koleno, zvedl ruku a svalil se na trávník. První se k němu skláněl tehdejší spoluhráč Nico Stanciu...

Kadlec hned musel střídat.

Od Jihlavy naskočil do zápasů jen na sedmadvacet minut. Podstoupil tři operace. Tu poslední absolvoval loni v červenci, lékaři mu dělali transplantaci chrupavky, což už je krajní možnost. Ani ta nepomohla.

Nepomohlo nic. Při tréninku koleno otékalo, bolelo, nesneslo zátěž profesionálního sportovce. Potíže s koleny měl dlouhodobě.

„Se zraněními se vlastně peru od svých devatenácti. Takže na to, co mě v životě potkalo, byla kariéra ještě fajn,“ poznamenal Kadlec.

„Teď přišel čas, abych dal profesionálnímu fotbalu sbohem. Bohužel mě v pátek čeká další a snad poslední operace kolene. Je mi líto, ale do zátěže, do které bych chtěl, už mě koleno nepustí. Musím myslet i na další fungování mimo hřiště,“ napsal Kadlec na svůj instagramový účet.

„Václav Kadlec před několika dny informoval sportovní vedení klubu, že nebude moci pokračovat v profesionální kariéře. Platný kontrakt, který má klub s hráčem uzavřený do léta 2020, bude pokračovat. A bude mít možnost s podporou klubu absolvovat v klubovém zázemí rehabilitaci a rekonvalescenci po operačním zákroku,“ oznámila Sparta na svém webu.



Je nejmladším střelcem reprezentační historie. Bylo mu osmnáct let a čtyři měsíce, když národní mužstvo v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2012 nasměroval k vítězství v Lichtenštejnsku.

Za Spartu střílel góly v lize už v šestnácti, v sedmnácti ji táhl k titulu, ve dvaceti dal za sezonu čtrnáct ligových branek.

V jedenadvaceti v srpnu 2013 přestoupil za sto milionů korun do bundesligového Frankfurtu nad Mohanem. První tři zápasy, tři góly a jedna asistence

Během hostování ve Spartě na jaře 2015 dal devět branek ve třinácti ligových zápasech, to měl asi nejlepší formu v životě. Vrátil se zpátky do Německa, pak zamířil do dánského Midtjyllandu.

V zahraničí ale neprorazil, život v cizině se mu nelíbil. Byl šťastný, když se v létě 2016 mohl vrátit do milované Sparty.

Tenkrát za něj klub zaplatil přes sedmdesát milionů korun. V té době se stal nejdražším hráčem, který kdy do české ligy přišel.

Jeho nejvýraznějším zápasem po návratu ze zahraničí byl pohárový souboj proti Interu Milán (3:1) v říjnu 2016, kdy dal dva góly. Krátce poté se na několik týdnů zranil.

Vrátil se, ještě v ročníku 2017/2018 nastoupil do jedenadvaceti utkání. Vydržel až do květnového duelu v Jihlavě...

„Děkuji všem za podporu, kterou jste mi hlavně za poslední léta dávali. Díky Frankfurtu, Midtjyllandu a hlavně Spartě. A v neposlední řadě rodině. Začíná nová etapa a jsem přesvědčený, že bude moc fajn,“ napsal Kadlec.