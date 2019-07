Dostat Kangu po takové brance z hrušky dolů bude těžké, ovace fanoušků jsem si užil, říká Hložek

Praha Díky novému pravidlu střídal u lajny naproti lavičkám – a mohl si tak cestou kolem hřiště pořádně dlouho užívat bouřlivé ovace tribun. „Bylo to krásné,“ usmíval se sparťanský fotbalista Adam Hložek, jeden ze strůjců vítězství 2:0 nad Jabloncem.

Hložkovi, autorovi prvního domácího gólu, je stále teprve šestnáct let. Za pět dní bude nicméně o rok starší a k narozeninám si dal krásný předčasný dárek.

„Tenhle gól, samozřejmě ta výhra a i podepsání nové tříleté smlouvy mě strašně těší,“ vyprávěl tichým hlasem v hloučku novinářů. „Dnes to byla úplně jiná Sparta,“ konstatoval v narážce na výkon proti Slovácku (0:2).

Čím to, že můžete být veselejší než minule?

Od začátku jsme si řekli, že na ně vlítnem, že jim nedáme půl metru prostoru, což se nám dařilo. A zaslouženě jsme vyhráli.



Měla by hra Sparty vypadat právě takhle? Bylo to podle představ?

Ano. Určitě. Před sezonou jsme si řekli, že takhle chceme hrát každej zápas. Sice nám to tam třeba v první půli nepadalo hned na začátku, byli jsme ale trpěliví a ukázali jsme, že jsme Sparta.

Nakousl jste neproměněné šance. Nestrachovali jste se trochu, že se vám nepodaří střeleckou smůlu prolomit?

O poločase jsme si řekli, že musíme hrát pořád stejně, že budeme trpěliví a padne to tam. A to se taky podařilo.

Vy jste se trefil po hodině hry hlavou, připsal jste si čtvrtý ligový gól. Vždycky jste měl právě střílení branek v hlavním popisu práce?

Jako každej hráč mám rád góly, mám rád asistence, výhry. To všechno se podařilo, jsem strašně rád.

Na 2:0 dával skvostnou bombou Guélor Kanga. Co jste na jeho gól říkal?

Trefil to nádherně. Myslím si, že teď bude těžké ho dostat z té hrušky dolů. (smích)



Ligu hrajete teprve od listopadu, jak vnímáte ten rychlý skok a to, že ve Spartě v tak mladém věku máte klíčovou roli?

Snažím se být furt pokornej, snažím se hrát jako v první sezoně a věřím, že to bude lepší a lepší, že mé výkony půjdou nahoru.