Estonsko, hlavně ne do Česka. Mrzí mě to, ale nezměníme to, popsal německé restrikce Darida

Nezasáhne-li vyšší moc, nastoupí večer do 69. utkání za fotbalovou reprezentaci. Za normálních okolností by kapitán Vladimír Darida v následujících dnech přidal další starty, jenže nemůže: kvůli koronavirovým omezením se od týmu po úvodním duelu s Estonskem odpojí. „Je dobře, že jsem mohl dorazit aspoň sem,“ uvedl.

Důležitý záložník, lídr týmu, muž, jenž má z nominovaných nejvíc zápasů za Česko, si smí zahrát jen proti Estoncům.

„Mrzí mě to, ale bohužel je taková situace. Nezměníme to,“ odpověděl zprostředkovaně novinářům z polského Lublinu, kam byl úvodní duel kvalifikace mistrovství světa kvůli přísným covidovým pravidlům v Estonsku přesunut.

Darida je jedním ze čtyř fotbalistů, které má trenér Jaroslav Šilhavý k dispozici pouze pro zápas venku.



Kvůli koronavirovým opatřením Německa jim kluby nedovolily cestovat do Česka – kdyby tak učinily, Darida, Jiří Pavlenka, Pavel Kadeřábek a Patrik Schick by po návratu museli do dvoutýdenní karantény.

Cestovali proto společně přímo do dějiště utkání a po něm mužstvo zase opustí.

„Probíhalo to tak, že Pavel Kadeřábek a Patrik Schick letěli z Kolína pro nás do Berlína, tam jsme se připojili já a Jiří Pavlenka a pak jsme pokračovali sem. Z letiště rovnou na hotel,“ popsal Darida.

Zkušený středopolař přitom v bundeslize nesmí v nadcházejících třech kolech nastoupit kvůli trestu za červenou kartu, první duel může odehrát až 17. dubna.



Neexistovala proto – byť, přiznejme si, nepříliš reálná – varianta, že by přeci jen s reprezentací zůstal i na zápasy s Belgií a Walesem a poté by se do povinné izolace uchýlil a připravoval se individuálně? Odpověď na tuto teorii si můžeme jen domýšlet.

„Jsem rád za každý zápas v národním týmu,“ řekl Darida několik minut před tím, než vyběhl s ostatními spoluhráči k předzápasovému tréninku.



Několikrát před kamerou zdůraznil, jak důležité bude kvalifikační boje s jedním ze slabších protivníků dobře odstartovat.



„Chceme z tohohle srazu co nejvíc bodů. Spousta týmů se chce na mistrovství světa dostat, pro nás je cílem být ve skupině nahoře, poprat se o postup,“ uvedl.

„Světový šampionát je velkou motivací. Zažil jsem Euro, to je krásný turnaj, ale mistrovství světa je samozřejmě víc. Chtěli bychom se tam dostat,“ pokračoval.



Češi ve středu večer (výkop je ve 20:45) nastoupí proti výběru, který významně zasáhl koronavirus, prakticky všichni legionáři museli do karantény, Estonsko nastoupí v podstatě s béčkem. Zvýšily se tím nároky? Je tlak kvůli očekávané výhře vyšší?

„Pro nás se nic nezměnilo,“ namítl Darida. „Chceme prostě dobře odstartovat a vše bude záležet jen na nás. Chceme se soustředit hlavně na náš výkon,“ dodal.