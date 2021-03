Šilhavý před Estonci: Musíme je porazit. Za Kúdelou stojím, je zkušený

Je to extrémní situace, říká dočasný trenér Estonska Když se rekordman v počtu startů za estonskou fotbalovou reprezentaci Martin Reim v pondělí pozdě večer dozvěděl, že má kvůli koronavirové situaci narychlo převzít národní mužstvo před středečním vstupem do světové kvalifikace proti českému týmu, nejprve si myslel, že snad špatně slyší. Kvůli jednomu pozitivnímu testu na koronavirus musela polovina mužstva do karantény a vedení asociace dodatečně povolalo deset jiných hráčů. Dočasný kouč věří, že národní celek extrémní situaci zvládne a bude favoritovi důstojným soupeřem.